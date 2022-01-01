ارتفاع إصابات ووفيات كورونا في أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميا، اليوم السبت، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي كوريا الجنوبية، أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجيل 4 آلاف و416 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 635 ألفا و253 إصابة، كما سجلت 62 حالة وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5 آلاف و625 وفاة.

وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 3 آلاف و11 حالة إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 2 مليون و226 ألفا و446 إصابة، كما سجلت 10 حالات وفاة ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 21 ألفا و708 وفيات.

وفي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 16 ألفا و476 حالة إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليون و724 ألفا و605 إصابات، كما سجلت 226 حالة وفاة ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بداية الوباء إلى 32 ألفا و394 وفاة.

وفي الصين، أعلنت لجنة الصحة الوطنية تسجيل 175 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 102 ألف و257 إصابة، ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا عند 4636 حالة وفاة.

وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 447 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 988 ألفا و313 إصابة، كما سجلت 562 حالة وفاة.

وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2810 حالات إصابة جديدة و65 حالة وفاة ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 743 ألفا و381 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 30 ألفا و744 حالة حتى الآن.

وفي أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 ألاف و26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و190 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و672 ألفا و675 والوفيات إلى 96 ألفا و89 حالة.

وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 59 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 184 ألفا و748 حالة إصابة، ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة، ليظل إجمالي حصيلة الوفيات عند 2802 وفاة.

وفي أوزبكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 127 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 199 ألفا و30 حالة، بإجمالي وفيات 1485.

وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة هناك، اليوم الجمعة تسجيل 289 حالة إصابة جديدة، كما سجلت حالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 2059 وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 390 ألفا و481 إصابة.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 آلاف و386 حالة إصابة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة إلى 2 مليون و761 ألفا و472 إصابة، كما سجلت 25 حالة وفاة جديدة ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 31 ألفا و487 حالة.

وفي ألمانيا، أفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بتسجيل 26 ألفا و392 إصابة جديدة بفيروس كورونا و184 حالة وفاة ناجمة عنه، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 7 ملايين و176 ألفا و814 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 112 ألفا و109 حالات وفاة.

وفي باكستان، سجلت السلطات الصحية 556 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 6 وفيات، ليرتفع إجمالي المصابين إلى مليون و295 ألفا و933 مصابا، فيما يبلغ تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة 28 ألفا و933 حالة وفاة.

وفي التشيك، سجلت السلطات الصحية 4 آلاف و992 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 2 مليون و480 ألفا و736 إصابة، كما سجلت 23 حالة وفاة ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 36 ألفا و182 حالة.

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 آلاف و282 إصابة جديدة و72 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد إلى 22 مليونا و287 ألفا و521 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 619 ألفا و56 حالة وفاة.

وفي أستراليا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 35 ألفا و320 حالة إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 430 ألفا و824 إصابة، كما سجلت 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 2252 حالة.

وفي المكسيك، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 10 آلاف و37 إصابة جديدة و143 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة. وأشارت بيانات الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 3 ملايين و979 ألفا و723 إصابة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 299 ألفا و428 حالة وفاة.

وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 آلاف و617 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليونين و847 ألفا و486 إصابة، كما سجلت 43 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 51 ألفا و545 حالة.

وفي تايوان، أعلن مركز قيادة إدارة أزمة فيروس كورونا، تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 17 ألفا و50 إصابة، فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة على مدار أمس، ليستقر عدد إجمالي الوفيات حتى اليوم عند 850 وفاة.

وفي بولندا، سجلت البلاد 12 ألفا و32 إصابة ووفاة 505 أشخاص بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و120 ألفا و284 مصابا والوفيات إلى 97 ألفا و559 حالة.

وفي بلجيكا، سجلت البلاد 15 ألفا و686 إصابة ووفاة 23 شخصا بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و105 آلاف و 343 مصابا والوفيات إلى 28 ألفا و331 حالة.

وفي إستونيا، سجلت البلاد 717 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 242 ألفا و123 مصابا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديد ليظل تراكمي الوفيات عند 1932 حالة.

وسجلت ليتوانيا 1945 إصابة بكورونا ووفاة 12 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 521 ألفا و692 مصابا والوفيات إلى 7403 حالات.

وسجلت لاتفيا 167 إصابة ووفاة 7 أشخاص ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 276 ألفا و841 مصابا والوفيات إلى 4577 حالة.

وسجلت زامبيا 3674 إصابة ووفاة 6 أشخاص بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 257 ألفا و948 مصابا والوفيات إلى 3740 حالة.

وسجلت لاوس 1023 إصابة ووفاة حالتين بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 112 ألفا و83 حالة والوفيات إلى 374 حالة.

وسجلت كمبوديا 14 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 120 ألفا و507 إصابات ولم تسجل البلاد أي وفيات جديد ليظل تراكمي الوفيات عند 3012 حالة.

وسجلت هونج كونج 17 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12 ألفا 667 مصابا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديد ليظل تراكمي الوفيات عند 213 حالة.