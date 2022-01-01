محافظ سوهاج: محو أمية 38 ألفًا و715 مواطنًا خلال 2021

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، محو أمية 38 ألف و715 مواطن من مختلف مدن وقرى المحافظة، خلال عام 2021م، وذلك بالتعاون بين الهيئة العامة لتعليم الكبار فرع سوهاج، وعدد من المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، لافتا إلى حصول محافظة سوهاج على المركز الأول على مستوى الجمهورية في عدد من تم محو أميتهم بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " خلال عام، والذي بلغ 16 ألف و859 مواطن ومواطنة .



وأوضح محمد الدالي رئيس فرع هيئة تعليم الكبار بسوهاج، أن عدد المعلمين المشتغلين في برامج محو الأمية لعام 2021م، بلغ 12 ألف و628 معلم ساهموا في محو أمية أكثر من 38 ألف مواطن من أبناء المحافظة، بتكلفة مالية بلغت 7 مليون و921 ألف جنيه .



وأشار رئيس فرع الهيئة إلى أن الخطة ركزت على أولوية تعليم الفئات الأصغر سنا مع التركيز على محو أمية الإناث لتقليل الفجوة النوعية بين الذكور والإناث، بالإضافة إلى دعم المشاركة المجتمعية، وتعزيز مرحلة ما بعد محو الأمية تحقيقا لفلسفة التعليم المستمر، مشيرا إلى أنه يشارك في تنفيذ خطة محو الأمية على مستوى المحافظة المؤسسات الحكومية " الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، وجامعة سوهاج، والتضامن الاجتماعي، والأزهر الشريف، وكذلك العديد من مؤسسات المجتمع المدني .

فيما قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أن قيمة مشروعات الطرق والكباري التى تم إنجازها بنطاق المحافظة خلال عام 2021م، بلغ مليار و788 مليون و 770 ألف جنيه، ساهمت فى إنجاز 101 مشروعا ، لافتا إلى أن عام 2021 شهد الانتهاء من كوبرى الثقافة ، وكوبرى البلينا العلوي، وكوبرى جرجا، وكوبرى الكسرة بالبلينا جنوب المحافظة، بالإضافة الى الانتهاء من رصف 97 طريق مابين طرق داخلية بجميع مراكز المحافظة، وطرق صحراوية تربط المحافظة بالمحافظات المجاورة.

وأوضح المهندس محمد عبد العاطي مدير عام هيئة الطرق والكباري بالمحافظة، أن حجم المشروعات التى نفذتها الهيئة بمحافظة سوهاج خلال عام 2021 بلغ 10 مشروعات بتكلفة مليار و259 مليون و 200 ألف جنيه، حيث شهد هذا العام الانتهاء من انشاء كوبرى البلينا العلوي، وكوبرى الكسرة بمركز البلينا بتكلفة 257 مليون جنيه، وكوبرى جرجا العلوي بتكلفة 76 مليون جنيه، بالإضافة الى 7 مشروعات بالقطاع الاول والثانى والثالث لازدواج طريق أسيوط- سوهاج- البحرالاحمر بطول 110 كيلو متر .

ومن جانبه قال المهندس مؤمن محمد مدير مديرية الطرق بسوهاج، أن عدد المشروعات التي أنجزتها المديرية خلال عام 2021م، بلغ 90 مشروعا بجميع مراكز المحافظة، بتكلفة 225 مليون و 750 ألف جنيه، حيث شملت المشروعات رصف طرق داخلية بالمدن والقرى والأحياء، ورصف الشوارع الجانبية والفرعية ببلاط الانترلوك.