تفاصيل مصرع زوجين خنقًا فى حمام شقتهما بالغربية

تباشر النيابة العامة، اليوم السبت، التحقيق في مصرع زوجين استنشقا غازا ساما أثناء استحمامهما داخل شقتهما السكنية، بمركز قطور محافظة الغربية وصرحت النيابة بدفن الجثمانين عقب انتهاء الطبيب الشرعي من عمله.

وكشفت التحقيقات عن أن المتوفي لديه 3 بنات، الأولى في الصف الأول الإعدادي والثانية في الصف الثاني الابتدائي والثالثة عمرها عامان، حيث فوجئ بناتهما الثلاث الأطفال عندما استيقظن من نومهن بعدم سماع صوت الأب أو الأم فقامت بالاطمئنان عليهما، وبالطرق على باب الحمام لم يستجيبا، فقامت بالصراخ والاستغاثة بالجيران وتم كسر باب الحمام والدخول إليها، واكتشافهن وفاة المجنى عليهما داخل دورة المياه حال قيامهما بالاستحمام، وحدوث تسرب لغاز السخان وقيامهما باستنشاق الغاز ما أدى إلى وفاتهما.

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية شبرا نباص بدائرة المركز باكتشاف وفاة زوجين خنقا بسبب نقص الأكسجين وهما «أشرف.م»، 47 عاما، سائق «توكتوك»، «رشا.م»، 42 عامًا، ربة منزل، ونجاة بناتهما الثلاث من الموت المحقق.

وانتقلت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث وبالفحص تبين وفاة الزوجين بسبب تسرب غاز السخان داخل الحمام أثناء الاستحمام، وتم إبلاغ الشرطة واستدعاء مفتش الصحة الذي قام بتوقيع الكشف الطبي على الجثتين وتبين من المعاينة الأولية أن الوفاة لاستنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون من سخان المياه أثناء استحمامهما.

تم تخصيص سيارة إسعاف لنقل الضحيتين إلي مشرحة مستشفى قطور المركزي وحرر محضر بالواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف وقررت النيابة التصريح بدفن الجثتين وتسليمها إلى اهليتهما بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية.