السبت 01 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الزراعة يبحث مع محافظ الوادى الجديد حصر الأراضي المزمع استصلاحها

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحات بعض المشروعات التنموية في محافظات الصعيد.

وبحث القصير والزملوط آخر مستجدات حصر وتصنيف الأراضي الصحراوية الجديدة المزمع استصلاحها وزراعتها في المحافظة، وأيضا آليات تدعيم زراعة النخيل بأجود الأنواع ‏وذلك الاهتمام بصناعة التمور حيث يوجد في الوادي أكبر مساحة منزرعة بالنخيل
كما بحثا الاهتمام بالتحسين الوراثى والتلقيح الاصطناعي وآليات نشره فى مراكز الوادى وتشجيع المزارعين والمربين عليه تماشيا مع توجيهات الرئيس لرفع مستوى دخولهم وزيادة الإنتاجية من اللحوم والألبان.

‏الوزير والمحافظ بحثا أيضا آليات الاهتمام بالمناحل وصناعة عسل النحل في الوادي وكذلك مشروع الحرير الطبيعي ودعم الاستثمار في المجالات الزراعية المختلفة النباتية والحيوانية والداجنة والسمكية للاستفادة من إمكانيات المحافظة في ذلك وكذلك للاستفادة من حزمة الحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين في الوادي الجديد.

وكان عُقد الاجتماع التنسيقي لجهاز حماية الأراضي بجميع المحافظات بالاشتراك مع مديريات الإصلاح الزراعي والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقطاع الإنتاج الحيوانى وقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة برئاسة المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى لمناقشة تضافر كل الجهود لوقف التعدي على الأرض الزراعية تنفيذًا.

فضلًا على أنه تم التشديد على اعداد قاعدة بيانات مدققة لجميع التعديات على الأراضي الزراعية اياً كانت جهة ولايتها بمحافظات الجمهورية والتنسيق معها وكذا مراجعة جميع التراخيص والموافقات الصادرة لإقامة مباني ومنشآت ومزارع إنتاج حيواني على الأرض الزراعية وكذلك حصر كافة مكامير الفحم المخالفة والإجراءات المتخذة حيالها بالتنسيق مع البيئة والوحدات المحلية. 

وزير الزراعة يبحث محافظ الوادي الجديد تنفيذ تكليفات القيادة السياسية خلال افتتاحات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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