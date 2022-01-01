السبت 01 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تموين الجيزة»: حملات تفتيشية لمتابعة صرف سلع يناير

حملات تفتيشية لمتابعة
حملات تفتيشية لمتابعة صرف سلع

قالت هالة غريب، وكيل مديرية التموين بمحافظة الجيزة، إن جميع منافذ صرف التموين على مستوى المحافظة متوافر لديهم السلع التموينية المدرجة على القائمة والتي تم ضخها من مخازن الجملة التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية.

ونوهت غريب، في جولة على منافذ بدالي التموين، خلال اليوم الأول لصرف التموين لشهر يناير 2022 أن مديرية التموين تشن حملات تفتيشية يوميا على منافذ الصرف للتأكد من إتاحة السلع المدعمة للمواطنين وصرفها على البطاقات التموينية، ومراقبة أيضا إلتزام البدالين بصرف السلع للمواطنين بالأسعار المعلنة رسميا من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأضافت وكيل مديرية التموين بالجيزة، أن منافذ البدالين تفتح يوميا منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء لصرف التموين للمواطنين الحاملين للبطاقات التموينية، مشيرة إلى توقيع عقوبة إدارية من قبل المديرية على أي منفذ بدال تمويني إذا كان مغلق في المدة من 9 صباحا وحتى 9 مساء.

وكان قد أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع لحظة بلحظة مع غرفة عمليات الوزارة ومديري المديريات بالمحافظات انتظام عمل المخابز وكذلك عمل منافذ الصرف التموينية.

وأشار كمال إلى أن المصيلحي قد شدد على مديرى المديريات بتسيير حملات على المخابز وكذلك منافذ صرف السلع التموينية للتأكد من التزامها بصرف كافة احتياجات المواطن على بطاقة الدعم.

غرفة عمليات وزارة التموين محافظة الجيزة وزير التموين التجارة الداخلية علي المصيلحي البطاقات التموينية ألقاب وزارة التموين والتجارة الداخلية المحافظة وزارة التموين والتجارة التموين بالجيزة

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