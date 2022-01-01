السبت 01 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير إسباني: إثيوبيا «غارقة في الحرب»

تيجراي
تيجراي

قالت صحيفة "nuevarevolucion" الإسبانية، إن إثيوبيا منقسمة ومستقطبة للغاية وغارقة في الحرب، بحيث لا يمكنها حل مشاكلها، كما استبعدت الصحيفة الأسبانية النصر العسكري التام للحكومة الإثيوبية.

وتابعت الصحيفة: “يجب على المجتمع الدولي أن يعرض آلية لتسوية النزاع في تيجراي لا سيما بعد الانتهاكات التي تم ارتكابها في أثيوبيا، حيث تستمر المعاناة بلا هوادة في تيجراي كما  قضت الحرب على عشرات الآلاف من الأرواح ودمرت جزءًا من البنية التحتية المحدودة للبلاد وحطمت نسيجها الاجتماعي”.

وأشارت الصحيفة إلى أن النصر العسكري من قبل القوات الحكومية الأثيوبي، ليس وشيكًا كما تصدر الحكومة الأثيوبية في وسائل الإعلام، حيث استخدمت الحكومة الفيدرالية وحلفاؤها إمكاناتهم الهائلة في إعادة التعبئة المستمرة واستعادت الزخم مؤخرًا و لكن قوات تيجراي لديها الخبرة والقدرة على إعادة تجميع صفوفها.

 وتابعت الصحيفة الأسبانية: “لقد أصبح الصراع في تيجراي حربًا أهلية عرقية، ويقارن القادة من جميع الأطراف بين بقائهم السياسي وبقاء الناس الذين يزعمون أنهم يمثلونهم”.

وأضافت، أن الهجمات على المدنيين وجرائم الحرب الأخرى هي بالفعل سمة ثابتة للحرب، وقد أدى تزايد الانتماء العرقي للنزاع إلى تكثيف الفظائع.

كما نددت الصحيفة باحتجاز الآلاف من التيجرايين في جميع أنحاء البلاد للاشتباه في تقديمهم  الدعم المعنوي والتعاون مع قوات التيجراج، أو الخوف من التعاون المحتمل في المستقبل حيث تم القبض على العديد منهم وترهيبهم ومضايقتهم لا لشيء سوى لأصلهم العرقي. 

 

تيجراي إفليم تيجراي إقليم تيجراي في إثيوبيا الأوضاع الانسانية في أقليم تيجراي الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى

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