السبت 01 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«تظهر بهوت شورت في أفراح شعبية».. من هي مطربة المهرجانات يارا محمد؟

يارا محمد
يارا محمد

ألقى رجال الشرطة مساء أمس الجمعة، القبض على مطربة المهرجانات يارا محمد، وذلك لإقامتها حفلا غنائيا في أحد الكافيهات المشهورة بمدينة نصر دون ترخيص، بعد تقدم سكان العقارات المجاورة ببلاغ إلى الشرطة بسبب الإزعاج الذي تعرضوا له. 

وبعد القبض على المطربة يارا محمد، سرعان ما أخلت جهات التحقيق سبيلها بضمان محل إقامتها، بعد أن أكدت بأنها ليست مسؤولة عن استخراج الترخيص، وأن المسؤول هو الكافيه الذي أقامت حفلا غنائيا بمناسبة رأس السنة.

عقب القبض عليها، تصدرت المطربة يارا محمد محركات البحث، وفي السطور التالية ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عنها. 

-تُصنف يارا محمد بأنها مطربة مهرجانات، حيث قدمت عدد من الأغاني التي اتخذت اللون الشعبي.

-تحيي عدد من الأفراح الشعبية في مختلف محافظات مصر، لكنها تنشط أكثر في محافظة المنصورة، حيث تشتهر هناك.

-تزوجت سابقا من عازف الأورج الشهير عبد السلام، الذي اشتهر منذ عدة سنوات بموسيقى أورج عزفها بنفسه وأصبحت الأفراح تعتمد عليها.

-لم يكن زواجها من عبد السلام دون عمل مشترك، حيث غنت معه عدد من الأغنيات أبرزها "الفلوس".

-إطلالتها في حفلات الزفاف وملابسها دوما ما تثير الجدل خاصة وأنها تغني لطبقات شعبية، حيث أحيت حفلا منذ فترة بالشورت.

-يُطلق عليها "ماما المجال" بسبب أغنيتها الأخيرة، وشاركت الفنان "مسلم" في إحدى أغانيه مؤخرا.

-لها عدد كبير من المتابعين على السوشيال ميديا يصل عددهم إلى 90 ألف، كما أنها تمتلك عدد من المتابعين أيضًا على انستجرام. 

- من أشهر أغانيها "أنا مش ندمانة"، و"ماما المجال"، و"الفلوس".

- بين لقب "ماما المجال" و"الملكة يارا" تتنوع ألقاب يارا محمد، لكنها تفضل "الملكة يارا". 

- أغنية "شيفاكوا هوا" حققت مشاهدة 21 مليون على قناتها عبر "اليوتيوب". 

مصر ملابس مهرجان مدينة نصر السلام السوشيال ميديا

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