السبت 01 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

لطلاب الصف الرابع الابتدائي.. ننشر مراجعة قواعد نحوية

طلاب ابتدائي
طلاب ابتدائي

يبحث العديد من طلاب الصف الرابع الابتدائي عن النماذج الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خاصة في المواد المختلفة.

ويعتبر جزء النحو والقواعد الإعرابية هي أصعب الأشياء علي طلاب الصف الرابع الابتدائي وتنشر الدستور أبرز القواعد الاعرابية والنحوية لطلاب الصف الرابع الابتدائي وذلك  قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني .

وكانت قد كشف مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن المديريات تستعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول والمقرر بدايتها فى شهر يناير المقبل.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لموقع "الدستور": لا قلق من أسئلة امتحانات الترم الأول وسوف تكون مباشرة ولا تعقيد فيها.

أكدت المصادر خلال تصريحاتها الخاصة، أنه لا توجد تعليمات للمدارس حتى الآن بمنع دخول أى طالب الامتحان وهو غير حاصل على لقاح كورونا.

وأشارت المصادر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد اجتمعت من مديري المديريات الأسبوع الماضي لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات وعدم التهاون فيها ومن لم يقوم بتطبيق الإجراءات الاحترازية سوف يتم إحالته للتحقيق.

في سياق متصل مازالت المدارس على مستوى جمهورية مصر العربية تعمل على أداء المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي وترصد “الدستور” أبرز المعلومات عنها.
- هي أنشطة وليست امتحانات. 


- عليها 35 درجة. 
- تمثل جزءًا أصيلًا من تقييم أداء الطلاب وتقييم فهمهم لمخرجات التعلم.
- أنشطة  تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات التي تدربوا عليها خلال الفصل الدراسي في مادة معينة، وهي تقدم دليلاً على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي.


- تم بناؤها بحيث يمكن للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدره حصتين دراسيتين.
- تتصف بالوضوح، وترتبط بنواتج التعلم المستهدف تحقيقها، ومناسبة لمستوى المتعلم وطبيعة المادة المستهدفة وينتج عنها منتج يمكن تقييم الطالب على ضوئه.
- يوضح المعلم للطلاب طبيعة المهمة والمنتج المتوقع من المتعلم.

منع مصادر مباشر تقييم امتحانات على امتحانات الفصل الدراسي الثاني سوف الخاصة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الاسبوع الماضي عرب عدم التهاون الامتحان

رئيس التحرير

وائل لطفي

2021 عام العدالة والحصاد والقدرة

الأكثر قراءة

مفاجأة السيسي للمقبلين على الزواج.. الشقق المفروشة أمل الشباب في «طريق الحلال»

«أمطار ورياح شديدة».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

بدء محاكمته اليوم.. ماذا قال كريم الهواري عن «حادث الشيخ زايد»؟

رئاسة الوزراء: مصر تبنت نهجًا متكاملًا للنهوض بقطاع التضامن الاجتماعى فى 2021

وفاة الطالب ضحية «الأمطار» بحلوان

المتهم بقتل ابنه بالطالبية: «مكنتش اقصد اضربه بالسكينة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتغرافيا مانعرفه عن أنفسنا (ما نعرفه عن وجوهنا)

حسين دعسة

سيرة الحرية والوداع الهادئ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «3-5»

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

سمر عادل

ماذا يحمل عام 2022 للاقتصاد العالمى؟

عفاف السيد

«البنت السبانخ».. كيف تحصلين على عريس؟

حسين دعسة

جابر عصفور.. سيرة الحرية والوداع الهادئ

محمد عبدالعزيز

عام خير للوطن وبركة للشعب العريق

صور

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشن هجومًا على الصيادين بغزة.. ورئيس الاتحاد يكشف تفاصيل الاعتداء

إطلاق صاروخين من غزة سقطا في البحر قبالة تل أبيب 

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم قرية برام الله وبلدة العيسوية بالقدس