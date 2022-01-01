لطلاب الصف الرابع الابتدائي.. ننشر مراجعة قواعد نحوية

يبحث العديد من طلاب الصف الرابع الابتدائي عن النماذج الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خاصة في المواد المختلفة.

ويعتبر جزء النحو والقواعد الإعرابية هي أصعب الأشياء علي طلاب الصف الرابع الابتدائي وتنشر الدستور أبرز القواعد الاعرابية والنحوية لطلاب الصف الرابع الابتدائي وذلك قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني .

وكانت قد كشف مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن المديريات تستعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول والمقرر بدايتها فى شهر يناير المقبل.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لموقع "الدستور": لا قلق من أسئلة امتحانات الترم الأول وسوف تكون مباشرة ولا تعقيد فيها.

أكدت المصادر خلال تصريحاتها الخاصة، أنه لا توجد تعليمات للمدارس حتى الآن بمنع دخول أى طالب الامتحان وهو غير حاصل على لقاح كورونا.

وأشارت المصادر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد اجتمعت من مديري المديريات الأسبوع الماضي لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات وعدم التهاون فيها ومن لم يقوم بتطبيق الإجراءات الاحترازية سوف يتم إحالته للتحقيق.

في سياق متصل مازالت المدارس على مستوى جمهورية مصر العربية تعمل على أداء المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي وترصد “الدستور” أبرز المعلومات عنها.

- هي أنشطة وليست امتحانات.



- عليها 35 درجة.

- تمثل جزءًا أصيلًا من تقييم أداء الطلاب وتقييم فهمهم لمخرجات التعلم.

- أنشطة تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات التي تدربوا عليها خلال الفصل الدراسي في مادة معينة، وهي تقدم دليلاً على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي.



- تم بناؤها بحيث يمكن للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدره حصتين دراسيتين.

- تتصف بالوضوح، وترتبط بنواتج التعلم المستهدف تحقيقها، ومناسبة لمستوى المتعلم وطبيعة المادة المستهدفة وينتج عنها منتج يمكن تقييم الطالب على ضوئه.

- يوضح المعلم للطلاب طبيعة المهمة والمنتج المتوقع من المتعلم.