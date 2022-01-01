شيرين عبد الوهاب واحتفالات رأس السنة 2022.. الأكثر بحثا في جوجل اليوم

تصدرت شيرين عبد الوهاب اهتمامات المصريين، اليوم السبت،1 يناير 2022، وفقًا لما أظهرته المؤشرات العالمية لمحركات البحث جوجل.

وحلت احتفالات رأس السنة 2022 ثانيًا في ترتيب الموضوعات الأكثر بحثًا على محرك البحث العالمي، بينما جاءت توقعات الأبراج 2022 ثالث أهم الموضوعات التي بُحث عنها المصريين.

شيرين عبد الوهاب

علقت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على سبب الشجن الذي يحمله صوتها في الغناء، وقالت: "السبب أن صوتي عتيق، أنا بقيت بعرف قيمة نفسي خلاص، أتدفيت في حضن الناس اللي بتحبني، كالعادة ربنا يخليكو ليا".

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي يذاع على قناة "dmc": "بعد حفلة دبي، متخيلتش أن ده اللي هيحصل، كنت ببص في عيون الناس علشان أرصد أي لحظة استغراب من اللي عملته في شعري، لاقيت أنهم منبهرين بيا، ولا كأني حلقت شعري".

وقالت: "بعد ما خلصت مكالمة محاربي السرطان، قولت إيه اللي أنا فيه؟ أنا معنديش حاجة، كنت خايفة من البنات، كنت خايفة البنات تتعقد، الخضة دي عدت، البنات طلعت عيال مكحرتين وعيال بيفهموا وبيقدروا ومش هيقلدوا، مش كل واحدة تتخانق مع جوزها تروح تحلق شعرها، وإحنا قولنا بقى أن الموضوع مش خناقة".

احتفالات رأس السنة 2022

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، عدة نصائح خلال فترة التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظات من سقوط أمطار خلال احتفالات رأس السنة 2022، وجادات نصائح وزارة الصحة خلال احتفال راس السنة 2022 كالاتي :

- ارتداء الكمامة في أثناء الخروج من المنزل لتجنب دخول الأتربة إلى الشعب الهوائية.

- ضرورة الجلوس في الأماكن جيدة التهوية.

- الابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

- شرب المياه بكميات كافية لا تقل عن لترين في اليوم لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين .

- تناول وجبات صحية متوازنة خاصة الأغذية التي ترفع المناعة خاصة الأغذية الغنية بفيتامين سي.

- الإكثار من تناول الخضروات والفواكه وشرب السوائل الدافئة.

- أخذ قسط كافٍ من النوم والراحة لا يقل عن 7 ساعات يوميا.

وكانت توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم رأس السنة الجديدة، ذروة حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، موضحا أن اليوم ، يشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء وشمال الصعيد.

توقعات الابراج 2022

يحرص المهتمين بعلوم الأبراج والفلك، على متابعة توقعات الأبراج للعام الجديد، وخاصة بالتزامن مع بداية السنة الميلادية الجديدة 2022، وبداية عام جديد بآمال وطموحات جديدة، لمعرفة ما تخبئه لنا النجم والكواكب، إذ يتحكم علم التاروت والفلك، في تحديد صفات كل برج على أساس يوم وتاريخ الميلاد، والسنة الفلكية.

وبالتزامن مع أول أيام 2022، توقعات خبيرة الأبراج وعلوم الفلك، عبير فؤاد، وقراءتها لـ حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمختلف الأبراج.