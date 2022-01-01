غدًا.. بدء صرف معاشات يناير بمكاتب البريد لنحو 7 ملايين مستفيد

بدأت الهيئة القومية بدأت الهيئة القومية للبريد المصري صرف معاشات شهر يناير اعتبارا من اليوم السبت عبر ماكينات الصراف الآلي، سواء بمكاتب البريد أو البنوك المنتشرة علي مستوي الجمهورية.

وتفتح غدا الأحد 2 يناير مكاتب البريد مكاتبها لبدء صرف لنحو ٧ مليون مستفيد من أصحاب المعاشات بقيمة تصل نحو ٩ مليارات جنيه شهريا من خلال ٤٢١٩ مكتبا موجودة في ربوع مصر.

في هذا السياق، وجه الدكتور شريف فاروق رئيس هيئة البريد المصري العاملين بالهيئة "الجيش الأخضر" من التيسير على المواطنين وأصحاب المعاشات وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة أثناء عملية الصرف، مشيرا إلى أن البريد يخدم ٢٥ مليون مواطن عملاء الهيئة وهذا يؤكد على الثقة الكبيرة من المصريين في هيئة البريد المصري.

وأضاف رئيس الهيئة في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه يجري توزيع أصحاب المعاشات على 3 شرائح وفق جدول زمني لموعد صرف معاشات يناير 2022، وتم تخصيص يومي الأحد والاثنين 2 و3 يناير للشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه، في حين يصرف لأصحاب المعاشات للشريحة الثانية أقل من 2000 جنيه خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 4 و5 يناير 2022، على أن يتم استكمال صرف الشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات الأكثر من 2000 جنيه خلال يومي الأحد والاثنين 9 و10 يناير 2022 على أن يتم تخصيص يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 يناير لمن تخلف عن مواعيد صرف معاشات شهر يناير 2022 خلال الأيام السابقة.