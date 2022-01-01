«البرهان» يتلقى برقيات تهنئة من رؤساء العالم بمناسبة ذكرى الاستقلال

تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم، برقيات تهاني بمناسبة الذكرى السادسة والستين لاستقلال السودان، من رؤساء كل من؛ أريتريا، إيرلندا، كوريا، العراق، روسيا، إيطاليا، أذربيجان، الجزائر، أوغندا، ورواندا.

كما تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، برقية تهنئة من بابا الفاتيكان بمناسبة ذكرى الاستقلال المجيد.

وفي وقتٍ سابق، هنأ رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، شعب السودان بمناسبة الذكرى السادسة والستين للاستقلال، معربًا عن أمله في أن تعود هذه الذكرى والبلاد تنعم بالحرية والسلام والعدالة.

ودعا البرهان، في كلمة وجهها للأمة السودانية بمناسبة هذه الذكرى، الجميع، للتحلي بالحكمة وإعلاء قيمة الوطن والانتماء له فوق كل الانتماءات مؤكدًا أن الأوطان تُبنى بسواعد بنيها.

وأضاف، أن «النزاع حول السلطة والانفراد بها وما ترتب عليه من إزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات وتعطيل حياة الناس، يوجب علينا جميعا تحكيم صوت العقل، فالتوافق طريقه قبول الحوار الجاد وهو مفتوح للجميع، والسبيل الوحيد للحكم هو التفويض الشعبي عن طريق الانتخابات».