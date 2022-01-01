محافظ الإسماعيلية يكشف جهود الأجهزة التنفيذية للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار

أكد اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، على رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة بالتزامن مع التقلبات الجوية.

وأوضح محافظ الإسماعيلية، أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على شفط مياه الأمطار في الفور، لمنع تجمعها في الشوارع.

وكشف محافظ الإسماعيلية، عن جهود الأجهزة التنفيذية خلال الـ48 ساعة الماضية، للتعامل مع الأمطار وأماكن تجمعات المياه.

حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية برفع تجمعات مياه الأمطار من عدة مناطق بالمحافظة.

كما قامت الوحدة المحلية لحى اول برفع تجمعات مياه الأمطار أسفل كوبرى الحميات بالإضافة إلى إزالة تجمع بسيط للمياه أمام " استوديم " الهيئة البلاجات / كارفور.

كما قامت الوحدة المحلية لحى ثالث بتفريغ عدة خزانات أمطار وذلك لاستيعاب أكثر لمياه الأمطار بالإضافة إلى إزالة تجمعات مياه الأمطار بالطريق الدائرى وشارع 16 والتجاري علاوة على تأمين عدة بلاغات لأعمدة الإنارة.

وفي مركز ومدينة أبو صوير، قامت الوحدة المحلية برفع التجمعات حاليا من أمام بوابة المطار ومدخل المدينة وطريق المعاهدة وكذا من أمام مكتب البريد.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير برفع تجمعات مياه الأمطار من عدة مناطق بالمركز والمدينة.

كما تعرض مركز ومدينة القنطرة شرق لتساقط أمطار خفيفة وعلى فترات متقطعة وتوقفت الآن ولم يعاني المركز والمدينة من اى تجمعات لمياه الأمطار حتى الآن.

وفى مركز ومدينة القنطرة غرب أيضًا، تساقطت أمطار خفيفة لم ينتج عنها تجمعات كبيرة لمياه الامطار وحركة المرور بها تسير بشكل طبيعي.

وفى مركز ومدينة القصاصين تواصل الوحدة المحلية أعمالها برفع تجمعات مياه الأمطار.

وقد أكد محافظ الإسماعيلية على رؤساء المراكز والمدن والاحياء بتكثيف جهودهم لرفع أي تجمعات لمياه الأمطار أول بأول.