السبت 01 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الكهرباء: 2100 ميجاوات زيادة في الأحمال على الشبكة القومية لنقل الكهرباء

الكهرباء
الكهرباء

أفاد مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وفق نشرته الإخبارية في صباح السبت الأول من يناير 2022 عن ارتفاع ملحوظ في أحمال الشبكة القومية لنقل الكهرباء قدر بنحو 2100 ميجاوات عن أمس الجمعة.

وأفاد مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بأن أقصى حمل مسائي في الإنتاج، اليوم السبت، يبلغ 25 ألفا و800 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم أمس الجمعة، خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو بالتنسيق مع المشتركين.

وأشار إلى أن الحمل الأقصى المتوقع، اليوم السبت، يبلغ 25 ألفا و800 ميجاوات، مقابل 23 ألفًا 700 ميجاوات، أمس الجمعة، وفقًا لما ذكره المرصد في نشرته.

ونوه مركز التحكم، بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر "الاستهلاك أقل من الإنتاج" منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف على رأسها الترشيد، وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

الكهربا أقصي حمل زيادة الشبكة القومية

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وائل لطفي

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