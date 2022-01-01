السبت 01 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وفاة زوجين خنقًا بسبب نقص أكسجين وتسرب الغاز داخل منزلهما بالغربية

جريدة الدستور

شهدت قرية شبرا نباص التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية اليوم واقعة مصرع زوجين في العقد الثالث من عمرهما خنقا بسبب غاز الاكسجين وتسرب الغاز داخل شقتهما وتدخلت العناية الإلهية في إنقاذ حياة أطفالهما الثلاثة الفتيات وخصصت سيارة إسعاف لنقل الضحيتين إلي مشرحة مستشفى قطور المركزي.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية شبرا نباص  بدائرة المركز حول وفاة زوجين خنقًا بسبب نقص الاكسجين وهما "أشرف .م" و"رشا .م" ونجاة بناتهما الثلاثه من الموت المحقق.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات الأمن من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وبالفحص تبين وفاة الزوجين بسبب تسرب الغاز بوتاجاز داخل المنزل حال نومهما بشكل مفاجىء.

وأفادت التحريات الأولية الأمنية أن الجيران اكتشفا وفاتهما في الساعات الأولي من صباح اليوم وخصصت سيارة إسعاف لنقل الضحيتين إلي مشرحة قطور لعرضهما على الطب الشرعي بمستشفى المنشاوي بطنطا.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.

 

وفاة زوجين خنقا بسبب نقص أكسجين وتسرب الغاز داخل منزلهما

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