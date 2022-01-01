رفع 900 طن مخلفات من شوارع دمنهور في البحيرة

شهد مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، حملة من الوحدة المحلية لرفع المخلفات من المدينة والقرى، نتج عنه رفع 900 طن قمامة ومخلفات، وأشرف على الحملة كامل غطاس رئيس الوحدة المحلية، وشاركت فيها المعدات الخاصة بالوحدة المحلية، بمعاونة المعدات التابعة لمشروعات محافظة البحيرة، وتم خلالها رفع 900 طن قمامة ومخلفات، ونقلها إلى مصانع تدوير القمامة.

تأتي الحملة ضمن الحملات اليومية للنظافة التي تنفذها الوحدات المحلية للمراكز والقرى في محافظة البحيرة، باستخدام المعدات المملوكة للوحدات المحلية، والاستعانة بالمعدات المملوكة لمشروعات المحافظة، للوصول بمستوى النظافة لأفضل مستوى ممكن.

من جهته، شدّد هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المباني، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين، مشيرًا إلى تبني الدولة خطة طموحة لإدارة المخلفات، ونشر المحطات الوسيطة مثل الموجودة في مركزي دمنهور وكفر الدوار، في إطار التعاون بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربي لتطوير منظومة النظافة وفق أحدث المنظومات العالمية.

قام البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوضع حجر الأساس لتطبيق المنظومة المتكاملة للمخلفات من خلال إعداد الأكواد والأدلة الإرشادية والاستراتيجيات وخطط العمل وقانون موحد لتنظيم إدارة المخلفات في جمهورية مصر العربية وفقا لما يلى الأكواد المصرية:-كود المخلفات البلدية الصلبة: حيث يعد الكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لنظم إدارة المخلفات الصلبة البلدية، بالإضافة إلى كود مخلفات البناء والهدم (إعادة التدوير، حيث تم تعديل عدد 16 مواصفة قياسية لإدارة مخلفات البناء والهدم لدعم صناعة إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم.

ونوهت إلى وجود أدلة إرشادية للتعامل مع المخلفات البلدية الصلبة حال انتشار الأمراض الفيروسية الوبائية وإجراءات السلامة والوقاية للعاملين بالمنظومة.

والأدلة الإرشادية لإعداد دراسات تقييم التأثير البيئي والإجتماعي لمشروعات إدارة المخلفات الصلبة كالمحطات الوسيطة ومصانع تدوير ومعالجة المخلفات والمدافن الصحية، بالاضافة الى الأدلة الإرشادية لغلق وتأهيل المقالب العشوائية لمخلفات البناء والهدم.

ونوهت وزارة البيئة الى منشآت البنية التحتية لرفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات، حيث تم تنفيذ 7 محطات وسيطة بمحافظات الغربية وقنا واسيوط من خلال التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع بتكلفة مالية قدرها 94.5 مليون جنية بمراكز أبو تيج – ابنوب – منفلوط -زفتى -أبو تشت.