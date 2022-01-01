صحيفة إثيوبية تحذر من ارتفاع العنف الجنسي والاغتصاب ضد عرقية تيجراي

قالت صحيفة “أديس ستاندرد” الإثيوبية، إن إثيوبيا تعاني من العنف القائم على النوع الاجتماعي بسبب الحرب في تيجراي وأمهرة وعفر، وسط مخاوف من زيادة عدد حالات الاغتصاب التي تتم في إقليم تيجراي الذي يشهد حربًا ضروسة من نوفمبر قبل الماضي.

وتابعت الصحيفة الأثيوبية: منذ بداية الحرب في تيجراي في (نوفمبر) من العام الماضي، تم الإبلاغ عن أكثر من 1300 حالة اغتصاب، في حين يرى الكثيرون أن المزيد من الحالات لم يتم الإبلاغ عنها بسبب وصمة العار وخوف النساء من نظرة المجتمع اليهم.

حيث تم الإبلاغ عن عدد كبير من حالات العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي وغيره من الفظائع خلال فترة النزاع وقد أدى الضرر الذي لحق بمرافق الرعاية الصحية ونهبها في مناطق تيجري وأمهرة وعفر إلى تفاقم الوضع بالنسبة للضحايا، مما أعاق توفير الرعاية الشاملة.

وفقًا للأمم المتحدة، يرتفع العنف ضد المرأة أثناء الأزمات والنزاعات، وبحلول عام 2021 أبلغت واحدة من كل ثلاث نساء عن تعرضها للإيذاء خلال حياتها.