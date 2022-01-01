السبت 01 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا تسجل رقمًا قياسيًا لحالات الإصابة الجديدة بكورونا

كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا

أعلنت إيطاليا رقمًا قياسيًا لحالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث سجلت وزارة الصحة أمس الجمعة، أكثر من 144 ألف حالة إصابة جديدة.

وطبقًا لبيانات رسمية، توفي 155 شخصًا، بسبب فيروس كورونا، خلال 24 ساعة- أي أقل مما كان عليه أمس الأول الخميس.

وحتى منتصف ديسمبر الماضي، كانت معدلات حالات الإصابة اليومية، أقل من 30 ألف، لكن ارتفعت أعداد الإصابة بشكل كبير، خلال موسم العطلات، حيث تم إجراء حوالي 1.15 مليون اختبار، أي أكثر مما كان عليه من قبل.

وقررت الحكومة اتخاذ إجراءات جديدة، هذا الأسبوع، بسبب انتشار الفيروس ومتحور "أوميكرون" شديد العدوى.

واعتبارًا من 10 يناير، لن يتم السماح إلا لهؤلاء المطعمين أو ممن تعافوا من فيروس كورونا، بدخول الفنادق ومراكز المؤتمرات ووسائل النقل العام، للمسافات القصيرة والطويلة، ومصاعد التزلج والحفلات.

 

إيطاليا فيروس كورونا وزارة الصحة كوفيد الصحة

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وائل لطفي

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