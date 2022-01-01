استقالة رئيس قسم المخ والأعصاب بمستشفى التأمين الصحى بالغربية

سادت حالة من السخط والغضب بين مرضى حالات المخ والأعصاب بمحافظة الغربية، وخاصة من المنتفعين بخدمات التأمين الصحى، بعد قيام رئيس قسم المخ والأعصاب بمستشفى التأمين الصحى بمدينة طنطا، بتقديم استقالته، وغلق القسم التابع لهيئة التأمين الصحى بمحافظة الغربية، الأمر الذى أدى إلى حرمان مئات الحالات من العلاج والعمليات.

وحصل “الدستور” على نص الاستقالة المسببة التى تقدم بها الدكتور أحمد مفرح سالم، أخصائي ورئيس قسم المخ والأعصاب، والذى أكد أن الاستقالة هذه ليست الأولى، ولكن سبقتها استقالة منذ حوالى ٣ سنوات، نظرا للعراقيل، التى تضعها مدير المستشفى والتى وضعت فى عهد الإدارة الحالية للمستشفى.

وأكد الدكتور مفرح أن القسم كان يقوم بإجراء ٢٤ حالة عامود فقرى شديدة الصعوبة شهريا، علاوة على علاج ١٠٠ حالة ألم وحقن الأعصاب وجذور الأعصاب شهريا، وتصفية قوائم الانتظار للبرنامج الرئاسى.

تقديم العشرات من المذكرات وتقديم استقالته من 3 سنوات

وكشف أن جميع الإدارات السابقة للمستشفى، كانت داعمة للقسم، ولكن الإدارة الحالية تضع العراقيل الواحدة تلو الأخرى لأسباب خاصة يعلمها جميع العاملين بالمستشفى، دون أدنى مراعاة لراحة المرضى، بأسلوب يخلو تماما من أية مهنية أو خبرة فى إدارة المستشفى، وهذا ملحوظ لجميع العاملين بالمستشفى

وأضاف أنه تم تقديم العشرات من المذكرات بهذه الوقائع، على مدار سنوات، ولم يتم البت فيها بصورة جدية إلى الآن، وسبق أن تقدمت باستقالتى منذ ما يقرب منذ ٣ سنوات.

تقليل عدد الأسرة وتقييد الأذونات للمرضى عراقيه تضعها إدارة المستشفى

وأضاف أن إدارة المستشفى استحدثت مؤخرا عدد من العراقيل، منها تقليل عدد الأسرة من ١٠ سرير الى ٦ سرير، وتقييد الاذونات للمرضى إلى ٢٤ ساعة، وتقليل زمن التلامس بين الحالة والتى تليها من حالات علاج الألم، والذى الغرض منه التضييق على المرضى علاوة على عدم اعتماد الاستثناء الخاص بتعدى الحد الأقصى من النوبتجيات كأخصائى مقيم بالرغم انه كان معتمدا منذ عامين.

سرقة آلات جراحة المخ والأعصاب أدى لتوقف العمليات ١٥ يوما

وكشف أن آلات جراحة المخ والأعصاب، تم سرقتها من القسم الأمر الذى أدى إلى توقف العمليات حوالى ١٥ يوما.

يذكر أن الدكتور سيد جلال مدير عام التأمين الصحى بمحافظة الغربية يرفض التواصل مع الإعلاميين والصحفيين منذ توليه المنصب منذ حوالى شهرين.

صورة من الاستقاله