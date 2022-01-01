السبت 01 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حملات مكبرة لإزالة المخالفات على المجاري المائية والرياحات

إزالة تعديات على
إزالة تعديات على المجاري المائية

تنفذ وزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بالإضافة إلى إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على المجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية، وذلك ضمن الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة.

حملات موسعة بالتعاون مع قوات الأمن والأجهزة المحلية

وشنت الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والري، اليوم السبت، حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات ،تضمنت إزالة  165 حالة تعدٍ فى نطاق محافظات "الدقهلية - القليوبية - المنوفية - الفيوم - الغربية"، وذلك ضمن الموجة الثامنة عشر من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع قوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية بالمحافظات. 

توفير الاحتياجات المائية لمختلف القطاعات

من جهته أكد المهندس سامي الشابوري رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والري، إستمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات على جميع المجاري المائية والرياحات بالمحافظات، بالإضافة إلى إزالة القمامة والملوثات للحفاظ على المجرى المائي، وتوفير المياه لكافة الاحتياجات.

كما أوضح رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، وضع خطة لمواجهة كافة أشكال وأحجام التعديات، خاصة التي يقوم بعض المخالفين بإقامتها على جوانب الترع والمصارف والمجاري المائية، ومنها الأسوار وبلوكات بالطوب ومبانٍ وردم للمجرى.

في السياق ذاته، أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، بأن جميع أجهزة الوزارة ماضية بعزم لا يلين في التصدي لكافة أشكال التعديات والمخالفات على نهر النيل وفرعيه ومنافع الري والصرف بمختلف المحافظات، مشدداً على إحالة جميع المخالفات للنيابة العسكرية لتحقيق الردع اللازم.

الجدير بالذكر أنه تم إطلاق حملة قومية لإزالة كافة المخالفات والتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية خلال فترة ستة أشهر.

المركزى تعاون حملة القليوبية القوات المسلحة إزالة حملات أراضي نهر النيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

2021 عام العدالة والحصاد والقدرة

الأكثر قراءة

في الساعات الأولى.. أجواء الاحتفال بشارع شبرا في ٢٠٢٢

بقبعات بابا نويل عروسين يحتفلان بزفافهما وسط فعاليات ثقافة أسوان (صور)

برودة وأمطار تصل حد السيول.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 1-1-2022

«أكبر اكتشاف بترولى بمنطقة الفيوم».. مصدر يكشف الحقيقة

اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة 33 متهمًا بقضية فض اعتصام رابعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتغرافيا مانعرفه عن أنفسنا (ما نعرفه عن وجوهنا)

حسين دعسة

سيرة الحرية والوداع الهادئ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «3-5»

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

سمر عادل

ماذا يحمل عام 2022 للاقتصاد العالمى؟

عفاف السيد

«البنت السبانخ».. كيف تحصلين على عريس؟

حسين دعسة

جابر عصفور.. سيرة الحرية والوداع الهادئ

محمد عبدالعزيز

عام خير للوطن وبركة للشعب العريق

صور

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل فى 5 ملفات مهمة خلال 2021؟

إسرائيل توفر جرعة تعزيزية ثانية من لقاحات «كورونا» للمسنين

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال