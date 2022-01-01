حملات مكبرة لإزالة المخالفات على المجاري المائية والرياحات

تنفذ وزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بالإضافة إلى إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على المجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية، وذلك ضمن الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة.

حملات موسعة بالتعاون مع قوات الأمن والأجهزة المحلية

وشنت الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والري، اليوم السبت، حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات ،تضمنت إزالة 165 حالة تعدٍ فى نطاق محافظات "الدقهلية - القليوبية - المنوفية - الفيوم - الغربية"، وذلك ضمن الموجة الثامنة عشر من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع قوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية بالمحافظات.

توفير الاحتياجات المائية لمختلف القطاعات

من جهته أكد المهندس سامي الشابوري رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والري، إستمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات على جميع المجاري المائية والرياحات بالمحافظات، بالإضافة إلى إزالة القمامة والملوثات للحفاظ على المجرى المائي، وتوفير المياه لكافة الاحتياجات.

كما أوضح رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، وضع خطة لمواجهة كافة أشكال وأحجام التعديات، خاصة التي يقوم بعض المخالفين بإقامتها على جوانب الترع والمصارف والمجاري المائية، ومنها الأسوار وبلوكات بالطوب ومبانٍ وردم للمجرى.

في السياق ذاته، أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، بأن جميع أجهزة الوزارة ماضية بعزم لا يلين في التصدي لكافة أشكال التعديات والمخالفات على نهر النيل وفرعيه ومنافع الري والصرف بمختلف المحافظات، مشدداً على إحالة جميع المخالفات للنيابة العسكرية لتحقيق الردع اللازم.

الجدير بالذكر أنه تم إطلاق حملة قومية لإزالة كافة المخالفات والتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية خلال فترة ستة أشهر.