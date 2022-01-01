طقس شديد البرودة وأمطار غزيرة على عدة مناطق متفرقة

تشهد عدة مناطق في أنحاء الجمهورية أمطارًا غزيرة ورعدية وتقلبات جوية خلال الفترة الحالية، مع طقس شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع، والتي تتزامن مع نوة رأس السنة الميلادية بداية من اليوم السبت، مما أدى إلى توقف الدراسة في عدة محافظات، نظرًا لهطول الأمطار الغزيرة والسيول.

طقس شديد البرودة وأمطار على مناطق متفرقة من البلاد

يأتى ذلك فيما تواصل وزارة الموارد المائية والري والأجهزة المحلية المختصة بمختلف المحافظات رفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة موجة الأمطار الغزيرة وإزالة تراكمات المياه من الشوارع الرئيسية بمختلف المدن والقرى لتسيير حركة المواطنين والمركبات.



أمطار غزيرة وصقيع على عدة مناطق بالمحافظات

كشفت نماذج التنبؤ بالأمطار في مركز التنبؤ بالفيضان في قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، عن سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، اليوم السبت، وذلك على عدة مناطق منها خليج السويس والسواحل الشمالية الشرقية والبحر الأحمر قد تصل إلى السيول، وأيضًا شمال الصعيد، والوادى الجديد، ومطروح، بينما تقل حدتها في محافظات الوجه البحري والدلتا والقاهرة.

كما أوضحت نماذج التنبؤ بالأمطار انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خاصة أثناء فترات الليل، والتى قد تصل إلى حد الصقيع، على عدة مناطق جبلية وسيناء والبحر الأحمر.

من جانبه، قال الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية بجامعة الخليج بمملكة البحرين، إن التغيرات المناخية وانخفاض مستوى درجات الحرارة أدت إلى الأمطار الغزيرة خلال الفترة الحالية على عدة مناطق من الجمهورية.

كما أوضح أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية، لـ"الدستور"، أن المحافظات المصرية ستشهد خلال السنوات المقبلة مزيدًا من فرص سقوط الأمطار الغزيرة نتيجة لتغير نمط الدورة الهيدرولوجية، لذلك يجب متابعة معدلات سقوطها ووضع الخطط والإجراءات الاحترازية لمواجهتها وتحقيق استفادة من المياه الناتجة عنها.