كوريا الجنوبية: إصابات كورونا إقل من 5 آلاف

استمرت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد19-) في كوريا الجنوبية اليوم السبت تحت مستوى 5 آلاف إصابة لليوم الثاني على التوالي، مع التزام البلاد بقيود التباعد الاجتماعي الصارمة بهدف احتواء انتشار الفيروس.



وسجلت كوريا الجنوبية 4416 إصابة جديدة بكوفيد19-، من بينها 4310 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 635253، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.



وتم تسجيل 62 حالة وفاة جديدة بكوفيد19-، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 5625 حالة وفاة.

وعلى صعيد آخر، قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي كيم بو-كيوم، إن بلاده ستمدد قواعد التباعد الاجتماعي الصارمة الحالية لمكافحة فيروس كورونا لمدة أسبوعين آخرين حتى منتصف يناير المقبل وسط جهود الحكومة لخفض عدد الحالات الخطيرة بكورونا واحتواء انتشار "أوميكرون" المتحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وأوضح رئيس الوزراء - وفق وكالة الأنباء الكورية الجنوبية - أنه من السابق لأوانه الاعتقاد بأننا تغلبنا على الأزمة، فلا يزال لدينا الكثير من الحالات الخطيرة وحالات الوفاة بسبب الإصابة بكورونا".

يذكر أنه وافقت وزارة سلامة الغذاء والدواء في كوريا الجنوبية، على الاستخدام الطارئ لأقراص (باكسلوفيد) عن طريق الفم من شركة فايزر لعلاج فيروس كورونا المستجد، كأول دواء لعلاج كورونا عن طريق الفم من نوعه في البلاد.



وبحسب وكالة "يونهاب" الكورية، جاءت هذه الخطوة بناء على مطالبة الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بالموافقة على الاستخدام الطارئ لأقراص باكسلوفيد في يوم 22 ديسمبر الجاري، خصوصا أن نتائج تجربة "فايزر" أظهرت أن باكسلوفيد يقلل بشكل كبير من خطر دخول المستشفى أو الوفاة لدى المرضى المعرضين لخطر الإصابة بمرض شديد في غضون 3 أيام من ظهور أعراض كورونا.



وذكرت الوزارة، أن الدواء هو علاج مضاد للفيروسات مثبط للبروتياز، مصمم ليتم تناوله عن طريق الفم، حيث يمكن وصفه عند أول إشارة للعدوى، وسيتم وصف أقراص باكسلوفيد للاستخدام للأشخاص البالغين والأطفال الذين تزيد أعمارهم على 12 عامًا من المعرضين لخطورة كبيرة للتقدم إلى الحالات الخطيرة.