السبت 01 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: بايدن يأمل فى إحراز تقدم خلال المفاوضات مع روسيا

بايدن
بايدن

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يأمل في إحراز تقدم خلال المفاوضات المقبلة المعتزم إجراؤها مع روسيا.


وقال البيت الأبيض -في بيان مقتضب بهذا الشأن اليوم السبت- "إن الرئيس بايدن أعرب عن أمله في أن تؤدي المفاوضات مع روسيا بشأن مسألة الضمانات الأمنية إلى إحراز تقدم مهم".


كان الرئيس الأمريكي قد أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ساعة متأخرة من ليل أمس الأول، الخميس، اتفق خلالها الرئيسان على إجراء محادثات في فيينا وجنيف وبروكسل بشأن مسألة الضمانات الأمنية.


وجاء في بيان البيت الأبيض: "إن الرئيس بايدن قال إنه تولد لديه إحساس بأن الرئيس الروسي وافق على عقد ثلاثة مؤتمرات رئيسية في أوروبا في بداية منتصف الشهر، وقد أعرب بوتين خلال الاتصال الهاتفي عن شعوره ببعض القلق إزاء حلف الناتو والولايات المتحدة وأوروبا، ومن جانبنا فإننا أعربنا عن مشاعرنا بالقلق أيضا، وقد أوضحت أن السبيل الوحيد لمعالجة ذلك هو عدم التصعيد".


وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس بايدن يتوقع دائما أن يتم إجراء مفاوضات، وأنه يأمل في أن تؤدي هذه المفاوضات إلى إحراز تقدم.

 

وعلى صعيد آخر، صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، لم يحدد بالضبط الإجراءات الروسية التي يمكن أن تؤدي إلى فرض عقوبات.

وأدلى "أوشاكوف"، بهذه التصريحات ردًا على سؤال عما إذا كان "بايدن"، قد أوضح نوع التصعيد على الحدود الروسية الأوكرانية الذي يمكن أن يؤدي إلى فرض قيود، وفق ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأوضح أنه "لم تتم مناقشة ذلك بالتفصيل، حيث ذكر بايدن جملة "العقوبات الكبيرة"، ورد بوتين بأنها ستكون خطأ فادحًا قد يتسبب في قطع كامل للعلاقات بين البلدين".

وفي سياق متصل، أعلن النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية بمجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) فلاديمير جباروف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد خلال محادثته الهاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على موقف موسكو المتشدد بشأن العقوبات، مؤكدًا أن وقت تقديم التنازلات قد انتهى.

أمن قدم مفاوضات روسي الولايات المتحدة روسيا محادثات فلاديمير بوتين البيت الأبيض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الامريكي بروكسل الرئيس الروسي المفاوضات الولايات حلف الناتو الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس بايدن

رئيس التحرير

وائل لطفي

2021 عام العدالة والحصاد والقدرة

الأكثر قراءة

تقرير فرنسى: إثيوبيا تخرج رسميا من قانون «أغوا»

شيرين عبدالوهاب: «عندى عفاريت في الشقة»

برودة وأمطار تصل حد السيول.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

مفاوضات الأهلى لضم مصطفى فتحى

أبرازها الموز والأفوكادوا.. أطعمة لا تضعها فى العصارة قد تصيبك بالمرض

«أكبر اكتشاف بترولى بمنطقة الفيوم».. مصدر يكشف الحقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتغرافيا مانعرفه عن أنفسنا (ما نعرفه عن وجوهنا)

حسين دعسة

سيرة الحرية والوداع الهادئ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «3-5»

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

سمر عادل

ماذا يحمل عام 2022 للاقتصاد العالمى؟

عفاف السيد

«البنت السبانخ».. كيف تحصلين على عريس؟

حسين دعسة

جابر عصفور.. سيرة الحرية والوداع الهادئ

محمد عبدالعزيز

عام خير للوطن وبركة للشعب العريق

صور

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل فى 5 ملفات مهمة خلال 2021؟

إسرائيل توفر جرعة تعزيزية ثانية من لقاحات «كورونا» للمسنين

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال