السبت 01 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الصينى: نسير على طريق التجديد

الرئيس الصينى
الرئيس الصينى

 أكد الرئيس الصينى شي جين بينغ تصميمه على العمل من أجل إعادة التوحيد الكامل للصين، إلى جانب مواصلة السير على طريق التجديد والعمل لتحقيق إنجازات شاملة.


جاء ذلك فى معرض خطاب ألقاه الرئيس الصينى بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد ، وهو الخطاب السنوى الثامن على التوالى الذى يلقيه بهذه المناسبة منذ عام 2014.
 

وقال الرئيس الصيني:"إننا نسعى من أجل تحقيق الازدهار لبلادنا، وإن الحزب الشيوعي الصيني الذي سنحتفل في أول يوليو القادم بالذكرى المئوية لتأسيسه يقود الشعب الصيني في نضاله للتغلب على كافة العقبات والتحديات ولتحقيق إنجازات مثيرة".


وأضاف: "لقد حققت الصين إنجازات فى مكافحة وباء فيروس (كورونا) المستحد (كوفيد- 19) والسعي لحماية البيئة والقضاء على الفقر، بالاضافة إلى مواجهة مخاطر حشود عسكرية وتحديات في مجال الفضاء".
 

وتابع: "إننا نهتم دائما بالعمل من أجل معالجة الشواغل التي تثير قلق شعبنا، ونسعى من أجل تحقيق تطلعاته، ويتعين علينا ألا نركن للراحة لكى نضمن مستوى حياة أفضل للجميع، ومازال يتعين علينا أن نقطع شوطا طويلا لتحقيق ذلك، وسيكون من المهم أن نقوم بثورة ذاتية جريئة".
 

وقال بينغ: "يتعين علينا دائما التفكير في المخاطر المحتملة والحفاظ على تصميمنا ورؤيتنا الاستراتيجية، ومن المهم جدا أن يتم التنفيذ السليم لنموذج (دولة واحدة ونظامين) ويجب الأخذ في الاعتبار أن الاستقرار والازدهار في كل من هونج كونج وماكاو أمر يهم الصين الوطن الأم".


وأشار إلى أن إعادة التوحيد الكامل للوطن الأم تمثل طموحا يشترك فيه المواطنون على جانبي مضيق تايوان.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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