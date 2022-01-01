سويسرا تصدر قرارات جديدة بشأن إجراءات تغيير الجنس لمواطنيها

أعلنت السلطات السويسرية أنه يمكن للمواطنين السويسريين اعتبارا من يناير تغيير جنسهم واسمهم رسميا دون اللجوء إلى العلاج الهرموني، بمراجعة دوائر النفوس، حسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية .

وحسب جماعات أيدت القرار فإنه "سيقود البلاد لصدارة الحركة الأوروبية لتحديد الهوية الجنسية".

ووفقا للقواعد الجديدة يستطيع أي شخص يبلغ من العمر 16 عاما فما فوق ولا يخضع للوصاية تغيير جنسه واسمه بتقديم طلب لدائرة نفوسه، فيما سيحتاج الأشخاص الأصغر سنا ومن هم تحت وصاية البالغين لموافقة أولياء أمورهم.

وتنضم بذلك سويسرا إلى إيرلندا وبلجيكا والبرتغال والنرويج في السماح بتغيير الجنس دون علاج هرموني أو تشخيص طبي أو خطوات بيرقراطية معقدة.

تجدر الإشارة إلى أن سويسرا هي إحدى الدول التي لديها أقل معدل تلقيح في القارة الأوروبية.

يذكر أن وافقت وكالة الأدوية السويسرية على تحصين الأطفال الذين بلغوا سن الخامسة وما فوق ضد فيروس كورونا بلقاح فايزر/ بايونتيك (كومينارتي).