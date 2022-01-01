السبت 01 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سويسرا تصدر قرارات جديدة بشأن إجراءات تغيير الجنس لمواطنيها

سويسرا
سويسرا

أعلنت السلطات السويسرية أنه يمكن للمواطنين السويسريين اعتبارا من يناير تغيير جنسهم واسمهم رسميا دون اللجوء إلى العلاج الهرموني، بمراجعة دوائر النفوس، حسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية .

وحسب جماعات أيدت القرار فإنه "سيقود البلاد لصدارة الحركة الأوروبية لتحديد الهوية الجنسية".

ووفقا للقواعد الجديدة يستطيع أي شخص يبلغ من العمر 16 عاما فما فوق ولا يخضع للوصاية تغيير جنسه واسمه بتقديم طلب لدائرة نفوسه، فيما سيحتاج الأشخاص الأصغر سنا ومن هم تحت وصاية البالغين لموافقة أولياء أمورهم.

وتنضم بذلك سويسرا إلى إيرلندا وبلجيكا والبرتغال والنرويج في السماح بتغيير الجنس دون علاج هرموني أو تشخيص طبي أو خطوات بيرقراطية معقدة.

 

تجدر الإشارة إلى أن سويسرا هي إحدى الدول التي لديها أقل معدل تلقيح في القارة الأوروبية.

يذكر أن وافقت وكالة الأدوية السويسرية على تحصين الأطفال الذين بلغوا سن الخامسة وما فوق ضد فيروس كورونا بلقاح فايزر/ بايونتيك (كومينارتي).

سويسرا جديدة جديد الجنس قرارات جديدة يسرا تغيير اجراءات قرارات مواطنيها مواطن لمواطنيها مواطنيه لمواطن اجراء تصدر

رئيس التحرير

وائل لطفي

2021 عام العدالة والحصاد والقدرة

الأكثر قراءة

بلقيس تتألق فى حفل رأس السنة بأبوظبى (صور)

كندا تستقبل العام الجديد افتراضيا مع إلغاء جميع الفعاليات الاحتفالية

موريتانيا: 319 إصابة جديدة بكورونا

برودة وأمطار تصل حد السيول.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

ماكرون يحذر الفرنسيين من أسابيع صعبة فى ظل كورونا

طرح النسخة العربية من رواية «جزيرة العرب» لجيلبير سينويه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتغرافيا مانعرفه عن أنفسنا (ما نعرفه عن وجوهنا)

حسين دعسة

سيرة الحرية والوداع الهادئ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «3-5»

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

سمر عادل

ماذا يحمل عام 2022 للاقتصاد العالمى؟

عفاف السيد

«البنت السبانخ».. كيف تحصلين على عريس؟

حسين دعسة

جابر عصفور.. سيرة الحرية والوداع الهادئ

محمد عبدالعزيز

عام خير للوطن وبركة للشعب العريق

صور

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل فى 5 ملفات مهمة خلال 2021؟

إسرائيل توفر جرعة تعزيزية ثانية من لقاحات «كورونا» للمسنين

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال