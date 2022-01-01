سيجريد كاج أول امرأة تتولى حقيبة المالية فى هولندا

عينت سيجريد كاج وزيرة للمالية في هولندا لتصبح أول امرأة تتولى هذه الحقيبة في بلد يتصدر الدول الأوروبية الداعية للتقشف المالي.

وحظي الحزب الوسطي "دي 66" الذي تنتمي إليه كاغ بهذه الحقيبة الأساسية في حكومة رئيس الوزراء مارك روتي التي من المزمع أن تؤدي اليمين في 10 يناير، وذلك بعدما حل ثانيا في انتخابات مارس.

وتحل سيغريد كاغ، وهي دبلوماسية سابقة في الستين من عمرها، محل فوبكه هوكسترا أحد كبار مؤيدي الانضباط المالي الذي تراجع حزبه المسيحي - الديمقراطي (سي دي إيه) اليميني الوسطي في الانتخابات الأخيرة للمرتبة الرابعة خلف حزب المعارضة اليميني المتشدد "بي في في".

وقالت كاج في تصريحات لصحيفة "ألخيمين داخبلاد": "لدينا خطط طموحة للفترة المقبلة... دور وزير المال محوري لتنفيذ هذه الخطط بمسؤولية".

وتؤيد هولندا خيارات واستثمارات مهمة في مجال التعليم والمناخ من أجل أوروبا قوية.

ويحظى منصب وزير المال في هولندا بأهمية كبيرة على الصعيد الأوروبي، إذ يتصدر البلد مجموعة "المضيفين الأربعة" التي تضم النمسا والدنمارك والسويد، وغالبا ما تصطدم مواقفها بتلك الصادرة عن دول الجنوب الأوروبي في مسائل الميزانية.

وكانت كاغ قد استقالت من منصب وزيرة الخارجية الذي تولته لفترة وجيزة بالوكالة في سبتمبر بسبب كيفية إدارة الحكومة لأزمة إجلاء الرعايا من أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على كابل، وسبق أن تولت حقيبة التجارة الخارجية والتنمية.

وعلي صعيد آخر ، سجلت هولندا 12 ألفا و253 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 36 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية .

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 3 ملايين و34 ألفا و721 إصابة، والوفيات إلى 20 ألفا و965 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم، أنه تم إعطاء 25 مليونا و750 ألفا و238 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في هولندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.