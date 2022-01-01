السبت 01 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زيلينسكى: هدفى الرئيسى إنهاء الحرب فى دونباس جنوب شرقى البلاد

زيلينسكي
زيلينسكي

أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كلمة تهنئته للمواطنين بالعام الجديد أن هدفه الرئيسي إنهاء الحرب في دونباس جنوب شرقي البلاد.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الإخبارية الفرنسية، قال: "لسوء الحظ، لم ننته بعد من الحرب في شرقي البلاد، وهذا هو هدفي الرئيسي، و لذا أقول وداعا، لأن العام المقبل سوف يكون بالتأكيد أفضل!".

 

وأضاف: "خط التماس في دونباس سيختفي من الخريطة عندما يختفي من أذهان المواطنين الأوكرانيين".

 

وفي وقت سابق، بحث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع أعضاء في الكونجرس الأمريكي الوضع على حدود أوكرانيا ومشروع "السيل الشمالي 2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا.

 

وقال السيناتور الجمهوري روب بورتمان في أعقاب الحديث مع الرئيس الأوكراني، الذي جرى عبر الفيديو: "اليوم كانت لدينا فرصة لنسمع من الرئيس زيلينسكي بشكل مباشر عن استمرار حشد القوات الروسية على الحدود الأوكرانية الروسية والتعبير عن تضامننا الصلب مع شعب أوكرانيا و حكومتها المنتخبة ديمقراطيا".

 

وأَضاف السيناتور أن الرئيس الأوكراني بحث مع المشرعين الأمريكيين "التهديد الروسي على الحدود و أعرب عن امتنانه للولايات المتحدة على الدعم العسكري، و عبر عن معارضته الحازمة لمشروع "السيل الشمالي 2" للغاز".

 

وجرى الحديث أيضا عن وقف إطلاق النار في دونباس والحوار السياسي الذي "من شأنه أن يؤدي إلى تحسن الوضع الأمني في أوكرانيا"، إضافة إلى سير الإصلاحات في أوكرانيا، التي يراد منها أن تساعد البلاد في الانضمام إلى الناتو والاتحاد الأوروبي.

 

ولفت السيناتور إلى أن زيلينسكي أكد أن "أي مفاوضات حول مستقبل أوكرانيا يجب أن تجري بمشاركة أوكرانيا".

 

ودعا بورتمان لزيادة المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا ولـ "حلفاء" الولايات المتحدة في المنطقة.

دونباس إنهاء الحرب إنهاء رئيس لرئيس الرئيسي يلين رئيسي زيلينسكي

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وائل لطفي

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