أحكام بالسجن لمدة 16 شهرا لأربعة نشطاء فى الكاميرون

قضت محكمة عسكرية بالسجن 16 شهرا لأربعة نشطاء من مجموعة ضغط في الكاميرون بتهمة "التمرد" بعد اعتقالهم العام الماضي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الإخبارية الفرنسية، قالت مجموعة "ستاند أب فور كاميرون" (لنقف من أجل الكاميرون) أن محكمة عسكرية في دوالا أصدرت أحكام السجن بحق الأربعة، وتسديدهم تكاليف المحكمة البالغة 376 ألف فرنك كاميروني (570 يورو).

واعتقل الأربعة بعد حضورهم اجتماعا في مكاتب "حزب الشعب" الكاميروني المعارض في دوالا في سبتمبر العام الماضي.

ورفضت مجموعة "لنقف من أجل الكاميرون" الأحكام بوصفها غير عادلة، وقالت إنها تساهم فقط في "تأكيد التزامنا بتحقيق تغيير عميق ومنهجي في إدارة بلادنا".

وأشارت المجموعة إلى صدور حكم بحق العضو فيها نانا كولينز، بالسجن 18 عاما.

وكانت مجموعات المعارضة وخصوصا حركة النهضة الكاميرونية، قد نظمت تجمعا في 22 سبتمبر للتنديد بالرئيس بول بيا (88 عاما) الذي يحكم البلاد منذ 29 عاما.

كما صدرت هذا الأسبوع بحق أكثر من 50 من أنصار زعيم المعارضة موريس كامتو، أحكام بالسجن تصل إلى سبع سنوات بتهمة التحريض على الفتنة.

وفضت الشرطة التظاهرة بعنف ونفذت 500 عملية اعتقال في أنحاء البلاد.

وتقول "حركة النهضة" الكاميرونية إن 124 شخصا لا يزالون قيد الاعتقال.

وعلى صعيد آخر، طلب النائب الثاني لوزير خارجية كوريا الجنوبية "تشوي جونغ-مون" في وقت سابق ، من الكاميرون تأييد المرشحة الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ-هوا"، التي شغلت سابقا منصب وزيرة الخارجية، في انتخابات رئاسة منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية ستستضيف الشهر المقبل مؤتمر الأمم المتحدة الوزاري لعمليات حفظ السلام والمنتدى الكوري الأفريقي.

جاء ذلك خلال زيارة المسئول الكوري إلى الكاميرون؛ لإجراء الدورة الرابعة للاجتماع التشاوري السياسي رفيع المستوى بين كوريا الجنوبية والكاميرون مع نظيره الكاميروني "فيليكس مبايو"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء يونهاب

وأوضحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن الجانبين اتفقا خلال اللقاء على توقيع اتفاقية حول الإعفاء من التأشيرات لجوازات السفر الدبلوماسية والرسمية بين البلدين لتعزيز التبادلات الإنسانية، كما تبادلا الآراء حول سبل التعاون الثنائي بين البلدين في الشؤون السياسية والاقتصادية والساحة الدولية.