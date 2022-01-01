وفاة الممثلة بيتى وايت

ذكرت مجلة "بيبول" نقلا عن وكيل أعمال الممثلة الكوميدية الأمريكية بيتي وايت التي امتد عطاؤها الفني لأكثر من 80 عاما، أنها توفيت قبل بلوغها المئة بأقل من ثلاثة أسابيع.

وصارت بيتي وايت محبوبة أمريكا العجوز بعد أن نالت جائزة إيمي عن دورها في المسلسلين التلفزيونيين "ذا غولدن جيرلز" و"ذا ماري تايلر مور شو".

وقال وكيل أعمالها وصديقها المقرب جيف ويتغاس للمجلة: "حتى على الرغم من أن بيتي قاربت على أن تكمل المئة عام أعتقد أنها ستعيش إلى الأبد".

وفي صناعة ترفيه قائمة على الشباب وتغرب فيها شمس الممثلة عندما تتجاوز الأربعين من العمر كانت وايت المتقدمة في السن حالة خاصة وكانت نجمة في الستينيات وظاهرة في ثقافة البوب في الثمانينيات والتسعينيات من العمر.

واستغلالاً للإعجاب الدائم بها كانت وايت نجمة في مسلسل سيت كوم "هوت إن كليفلاند" في سن 92 عاما.

وقالت إن العمل امتد بها بسبب صحتها وحظها الحسن وحبها للعمل.

جدير بالذكر أن وايت فازت بسبع جوائز إيمي (ست جوائز للتمثيل) وتم ترشيحها عشرين مرة لجائزة إيمي على مدار حياتها المهنية، بما في ذلك كونها أول امرأة على الإطلاق تفوز بجائزة إيمي لتقديم برامج المسابقات (للبرنامج القصير رجال فقط! (Just Men)) كما أنها الشخص الوحيد الحائز على جائزة إيمي في جميع الفئات الكوميدية التي قامت النساء بأدائها. وفي مايو عام 2010م.

وأصبحت وايت هي أكبر شخصية تستضيف ساترداي نايت لايف (Saturday Night Live)، التي نالت عليها أيضًا جائزة برايم تايم إيمي (Primetime Emmy Award). وتحمل وايت أيضًا الرقم القياسي لأطول فترة بين تسميات جائزة إيمي للتمثيل – كانت الأولى عام 1951م والأكثر حداثة كانت عام 2011م