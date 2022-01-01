السبت 01 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نيويورك تتلقى مزيدا من المساعدة الفيدرالية لمواجهة كورونا

كورونا في الولايات
كورونا في الولايات المتحدة

تتجه فرق إسعاف فيدرالية وطواقم الحرس الوطني إلى مدينة نيويورك، كما ستحصل مستشفيات غرب نيويورك على المزيد من المساعدة الفيدرالية مع استمرار ارتفاع إصابات كورونا.

 

وقالت حاكمة الولاية كاثي هوشول إن طلبة جامعات الولاية وجامعة مدينة نيويورك سيتعين عليهم الحصول على لقاحات معززة مضادة للفيروس ليتمكنوا من دخول الحرم الجامعي في الفصل الدراسي المقبل.

 

وأضافت أنه "يجب أن تأتي نتائج اختباراتهم للفيروس سلبية قبل العودة من عطلة ما بين الفصول الدراسية".

 

كما ذكرت هوشول، في إفادة صحفية، أن أعداد الحالات المؤكدة الجديدة تحطم الأرقام القياسية يوميا في الولاية، حيث تجاوزت 76500 حالة يوم الخميس.

 

وفي المتوسط جاءت نتيجة اختبار 53000 من سكان نيويورك يوميا إيجابية في الأسبوع المنتهي يوم الخميس، مقارنة بـ13000 يوميا قبل أسبوعين.

 

ويرقد أكثر من 7900 شخص مصاب بكوفيد في مستشفيات الولاية بزيادة 67 بالمئة في أسبوع واحد.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا و فرنسا وألمانيا.

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وائل لطفي

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