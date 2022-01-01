السبت 01 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

سيد الأنهار.. مقالة أدبية فى جغرافية نهر النيل.. جديد دار المرايا للثقافة

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

بالتزامن مع دورة معرض القاهرة الدولي للكتاب، يصدر عن دار المرايا للثقافة والفنون، كتاب جديد بعنوان "سيد الأنهار.. مقالة أدبية في جغرافية نهر النيل"، من تأليف الباحث دكتور محمد محمود الصياد، والذي يشير في مقدمته للكتاب إلي: "نهر، هو بلا جدال "‏سيد الأنهار" ‏كما سماه أبي الدكتور محمد محمود الصياد (١٩١٦-١٩٨٢) منذ أكثر من نصف قرن.

 

‏وصفه بأنه "‏نهر مبارك الغدوات، ميمون الروحات، عرفه النازلون بواديه منذ فجر التاريخ، فكان له في نفوسهم حب بلغ حد العبادة في عهد من عهود تاريخهم الطويل." هكذا افتتح كتابه "النيل الخالد" الذي نشر في القاهرة سنة ١٩٦٢ وأعيد طبعه في بيروت سنة ١٩٧١ تحت عنوان "سيد الأنهار".

‏يعتبر كتاب "سيد الأنهار ..مقالة أدبية في  جغرافية نهر النيل"، كتابة أدبية منمقة من طراز فريد ‏تعبر عن جيل وعصر كان الكثير من الجغرافيين فيه أدباء من المقام الأول. كان الصياد الذي ألف ‏عشرات الكتب في مجالات الجغرافيا السياسية والاقتصادية والتاريخية ‏وتتلمذ على يديه العديد من كبار جغرافي مصر من أهم رواد الدراسات الجغرافية في مصرو العالم العربي في القرن العشرين.

ولكنه لم يكن جغرافياً فقط إذ كان أيضاً مفكراً و ‏شاعراً، أعطاه أحد أعضاء ‏مجمع اللغة العربية الذي كان عضوا فيه لقب "أديب الجغرافيين و جغرافي الأدباء".

 

ــ تحولات السكن والعمران في مصر
كما يصدر قريبا عن دار المرايا للثقافة والفنون، كتاب آخر بعنوان "نشتري كل شئ".. تحولات السكن والعمران في مصر، من تأليف مجموعة من الباحثين وهم: أحمد زعزع، أمنية خليل، إبراهيم عبده، خالد أدهم، دينا خليل، شهاب إسماعيل، عبد الرحمن الطلياوي، يحيي شوكت.

"نشتري كل شئ".. تحوّلات السكن والعمران في مصر الكتاب من تحرير: يحيى شوكت - شهاب إسماعيل.

يتناول الكتاب التحوّلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي شهدها السكن والعمران في القاهرة من أواخر القرن التاسع عشر إلى اليوم. تشرح هذه التحوّلات مجموعة من دراسات الحالة عن عمليات بناء وشراء وبيع وتأجير المساكن، بالاضافة إلى تغير أساليب تقديم خدمات مياة الشرب وحوكمة المساحات العامة. تنبني هذه الدراسات على التحليلات التشريعية والنظرية والتاريخية، بالإضافة إلى قصص شهود عيان على هذه التحوّلات، وأرشيف من الوثائق الشخصية والرسمية.

نشتري كل شئ
نشتري كل شئ
سيد الأنهار مقالة أدبية في جغرافية نهر النيل دار المرايا للثقافة تحولات السكن والعمران في مصر نشتري كل شئ

مواد متعلقة

محمد الفخرانى يتعاقد مع «العين» لنشر روايته «لا تمت قبل أن تحب»

رئيس التحرير

وائل لطفي

2021 عام العدالة والحصاد والقدرة

الأكثر قراءة

بلقيس تتألق فى حفل رأس السنة بأبوظبى (صور)

كندا تستقبل العام الجديد افتراضيا مع إلغاء جميع الفعاليات الاحتفالية

موريتانيا: 319 إصابة جديدة بكورونا

برودة وأمطار تصل حد السيول.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

ماكرون يحذر الفرنسيين من أسابيع صعبة فى ظل كورونا

طرح النسخة العربية من رواية «جزيرة العرب» لجيلبير سينويه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتغرافيا مانعرفه عن أنفسنا (ما نعرفه عن وجوهنا)

حسين دعسة

سيرة الحرية والوداع الهادئ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «3-5»

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

سمر عادل

ماذا يحمل عام 2022 للاقتصاد العالمى؟

عفاف السيد

«البنت السبانخ».. كيف تحصلين على عريس؟

حسين دعسة

جابر عصفور.. سيرة الحرية والوداع الهادئ

محمد عبدالعزيز

عام خير للوطن وبركة للشعب العريق

صور

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل فى 5 ملفات مهمة خلال 2021؟

إسرائيل توفر جرعة تعزيزية ثانية من لقاحات «كورونا» للمسنين

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال