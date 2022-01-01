سيد الأنهار.. مقالة أدبية فى جغرافية نهر النيل.. جديد دار المرايا للثقافة

بالتزامن مع دورة معرض القاهرة الدولي للكتاب، يصدر عن دار المرايا للثقافة والفنون، كتاب جديد بعنوان "سيد الأنهار.. مقالة أدبية في جغرافية نهر النيل"، من تأليف الباحث دكتور محمد محمود الصياد، والذي يشير في مقدمته للكتاب إلي: "نهر، هو بلا جدال "‏سيد الأنهار" ‏كما سماه أبي الدكتور محمد محمود الصياد (١٩١٦-١٩٨٢) منذ أكثر من نصف قرن.

‏وصفه بأنه "‏نهر مبارك الغدوات، ميمون الروحات، عرفه النازلون بواديه منذ فجر التاريخ، فكان له في نفوسهم حب بلغ حد العبادة في عهد من عهود تاريخهم الطويل." هكذا افتتح كتابه "النيل الخالد" الذي نشر في القاهرة سنة ١٩٦٢ وأعيد طبعه في بيروت سنة ١٩٧١ تحت عنوان "سيد الأنهار".

‏يعتبر كتاب "سيد الأنهار ..مقالة أدبية في جغرافية نهر النيل"، كتابة أدبية منمقة من طراز فريد ‏تعبر عن جيل وعصر كان الكثير من الجغرافيين فيه أدباء من المقام الأول. كان الصياد الذي ألف ‏عشرات الكتب في مجالات الجغرافيا السياسية والاقتصادية والتاريخية ‏وتتلمذ على يديه العديد من كبار جغرافي مصر من أهم رواد الدراسات الجغرافية في مصرو العالم العربي في القرن العشرين.

ولكنه لم يكن جغرافياً فقط إذ كان أيضاً مفكراً و ‏شاعراً، أعطاه أحد أعضاء ‏مجمع اللغة العربية الذي كان عضوا فيه لقب "أديب الجغرافيين و جغرافي الأدباء".

ــ تحولات السكن والعمران في مصر

كما يصدر قريبا عن دار المرايا للثقافة والفنون، كتاب آخر بعنوان "نشتري كل شئ".. تحولات السكن والعمران في مصر، من تأليف مجموعة من الباحثين وهم: أحمد زعزع، أمنية خليل، إبراهيم عبده، خالد أدهم، دينا خليل، شهاب إسماعيل، عبد الرحمن الطلياوي، يحيي شوكت.

"نشتري كل شئ".. تحوّلات السكن والعمران في مصر الكتاب من تحرير: يحيى شوكت - شهاب إسماعيل.

يتناول الكتاب التحوّلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي شهدها السكن والعمران في القاهرة من أواخر القرن التاسع عشر إلى اليوم. تشرح هذه التحوّلات مجموعة من دراسات الحالة عن عمليات بناء وشراء وبيع وتأجير المساكن، بالاضافة إلى تغير أساليب تقديم خدمات مياة الشرب وحوكمة المساحات العامة. تنبني هذه الدراسات على التحليلات التشريعية والنظرية والتاريخية، بالإضافة إلى قصص شهود عيان على هذه التحوّلات، وأرشيف من الوثائق الشخصية والرسمية.