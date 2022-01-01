البابا فرنسيس يحضر صلوات نهاية العام دون رئاستها

أنهى البابا فرنسيس العام بحضور صلوات مسائية دون أن يترأسها كما جرت العادة، حيث أشاد بمن تصدوا لجائحة كوفيد-19 بمسؤولية وتضامن وليس بأسلوب "كل إنسان لنفسه".

وخلافًا لما كان معلنًا، لم يرأس البابا الصلوات تاركًا ذلك لأحد كبار رجال الدين في الفاتيكان.

ولم يفسر الفاتيكان سبب هذا التعديل الذي تم على ما يبدو في اللحظة الأخيرة؛ لأن برنامج المناسبة تضمن أن يرأس البابا الصلوات.

وجلس البابا الذي وصل دون مساعدة من أحد وبدا في صحة جيدة على كرسي أبيض.

ولاحقًا سار إلى المنبر وتلا عظته، إذ اضطر في العام الماضي لعدم حضور الصلوات بسبب آلام في ساقه.

وتتطلب رئاسة الصلوات الوقوف والركوع ورفع وعاء ثقيل من الذهب.

وعلى صعيد آخر، ألغى البابا فرنسيس زيارته التقليدية في رأس السنة الجديدة لمغارة الميلاد في ساحة القديس بطرس في روما، وذلك على خلفية ازدياد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وعادة ما يستقبل المؤمنون البابا لدى زيارته مغارة الميلاد يوم 31 ديسمبر بعد أن يترأس صلاة نهاية العام.

لكن الفاتيكان أشار، بحسب ما نقلت "فرانس برس" ، إلى أن "الحدث لن يقام لتجنب التجمعات، وبالتالي خطر انتقال عدوى كوفيد-19".

كان البابا فرنسيس أقام، أمس، جلسته العامة الأسبوعية كالمعتاد في قاعة بولس السادس الضخمة في الفاتيكان مع وضع الحاضرين كمامات واحترام التباعد الاجتماعي.

وفي رسالته بمناسبة عيد الميلاد، استذكر البابا فرنسيس، "المآسي الهائلة والمنسية الجارية بسوريا واليمن بخضم النزاعين اللذين أوديا بحياة عدد كبير من الضحايا وعدد لا يحصى من اللاجئين"

كانت السلطات الإيطالية، أعلنت أمس، عن تسجيل ما يقرب من 98 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

والأسبوع الماضي، قدرت بيانات أولية للمعهد العالي للصحة في إيطاليا، أن الإصابات بمتحور "أوميكرون" تمثل نسبة 28% من مجمل حالات العدوى الجديدة بوباء كورونا في البلاد.