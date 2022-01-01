السبت 01 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا فرنسيس يحضر صلوات نهاية العام دون رئاستها

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس

أنهى البابا فرنسيس العام بحضور صلوات مسائية  دون أن يترأسها كما جرت العادة، حيث أشاد بمن تصدوا لجائحة كوفيد-19 بمسؤولية وتضامن وليس بأسلوب "كل إنسان لنفسه".

وخلافًا لما كان معلنًا، لم يرأس البابا الصلوات تاركًا ذلك لأحد كبار رجال الدين في الفاتيكان.

ولم يفسر الفاتيكان سبب هذا التعديل الذي تم على ما يبدو في اللحظة الأخيرة؛ لأن برنامج المناسبة تضمن أن يرأس البابا الصلوات.

وجلس البابا الذي وصل دون مساعدة من أحد وبدا في صحة جيدة على كرسي أبيض.

ولاحقًا سار إلى المنبر وتلا عظته، إذ اضطر في العام الماضي لعدم حضور الصلوات بسبب آلام في ساقه.

وتتطلب رئاسة الصلوات الوقوف والركوع ورفع وعاء ثقيل من الذهب.

وعلى صعيد آخر، ألغى البابا فرنسيس زيارته التقليدية في رأس السنة الجديدة لمغارة الميلاد في ساحة القديس بطرس في روما، وذلك على خلفية ازدياد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وعادة ما يستقبل المؤمنون البابا لدى زيارته مغارة الميلاد يوم 31 ديسمبر بعد أن يترأس صلاة نهاية العام.

لكن الفاتيكان أشار، بحسب ما نقلت "فرانس برس" ، إلى أن "الحدث لن يقام لتجنب التجمعات، وبالتالي خطر انتقال عدوى كوفيد-19".

كان البابا فرنسيس أقام، أمس، جلسته العامة الأسبوعية كالمعتاد في قاعة بولس السادس الضخمة في الفاتيكان مع وضع الحاضرين كمامات واحترام التباعد الاجتماعي.

وفي رسالته بمناسبة عيد الميلاد، استذكر البابا فرنسيس، "المآسي الهائلة والمنسية الجارية بسوريا واليمن بخضم النزاعين اللذين أوديا بحياة عدد كبير من الضحايا وعدد لا يحصى من اللاجئين"

كانت السلطات الإيطالية، أعلنت أمس، عن تسجيل ما يقرب من 98 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

والأسبوع الماضي، قدرت بيانات أولية للمعهد العالي للصحة في إيطاليا، أن الإصابات بمتحور "أوميكرون" تمثل نسبة 28% من مجمل حالات العدوى الجديدة بوباء كورونا في البلاد.

فرنسى باب نهاية فرن بابا البابا فرنسيس نهاية العام البابا صلوات فرنسيس عام بابا فرنسيس

رئيس التحرير

وائل لطفي

2021 عام العدالة والحصاد والقدرة

الأكثر قراءة

البابا فرنسيس يحضر صلوات نهاية العام دون رئاستها

بريطانيا: تحذير من السفر داخل البلاد مع ازدياد إصابات «أوميكرون»

برودة وأمطار تصل حد السيول.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

الخارجية الإيرانية: لا يوجد قرار أممى يمنعنا من التجارب الفضائية

«أكبر اكتشاف بترولى بمنطقة الفيوم».. مصدر يكشف الحقيقة

بلقيس تتألق فى حفل رأس السنة بأبوظبى (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتغرافيا مانعرفه عن أنفسنا (ما نعرفه عن وجوهنا)

حسين دعسة

سيرة الحرية والوداع الهادئ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «3-5»

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

سمر عادل

ماذا يحمل عام 2022 للاقتصاد العالمى؟

عفاف السيد

«البنت السبانخ».. كيف تحصلين على عريس؟

حسين دعسة

جابر عصفور.. سيرة الحرية والوداع الهادئ

محمد عبدالعزيز

عام خير للوطن وبركة للشعب العريق

صور

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل فى 5 ملفات مهمة خلال 2021؟

إسرائيل توفر جرعة تعزيزية ثانية من لقاحات «كورونا» للمسنين

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال