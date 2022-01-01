بريطانيا: تحذير من السفر داخل البلاد مع ازدياد إصابات «أوميكرون»

طالب مسؤولون بريطانيون المحتفلين برأس السنة الجديدة في اسكتلندا وويلز بالتفكير قبل السفر داخل البلاد، في ظل ازدياد إصابات متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.

وعارض رئيس الوزراء بوريس جونسون تشديد القيود في البلاد على الرغم من الانتشار السريع لمتحور "أوميكرون" شديد العدوى، وبدلا من ذلك ركز على "تكرار إجراء اختبار الفيروس، وبرنامج تعزيز اللقاح الموسع للسيطرة على انتشار العدوى".

وانقسمت الآراء حول ما إذا كانت حكومة جونسون المحافظة تقامر بعدم فرضها تدابير أشد صرامة لمكافحة فيروس كورونا في البلاد، في الوقت الذي دفع فيه المتحور "أوميكرون" الإصابات إلى مستويات قياسية.

وأظهرت الاحصائيات، أن أعداد الأشخاص الذين دخلوا المستشفى جراء الإصابة بكورونا قفزت إلى 11898 إصابة، بزيادة 44% مقارنة بالأسبوع السابق.

وسجلت الإصابات اليومية الجديد عددا قياسيا الخميس بواقع 189213 حالة، وأبلغت الحكومة عن 332 وفاة، في أعلى عدد منذ مارس الماضي.

وفي الوقت الذي ألغيت فيه عروض الألعاب النارية في لندن للعام الثاني على التوالي، سوف تنظم الكثير من الاحتفالات الحاشدة في البلاد.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، وفضلًا عن مجموعة من الدول في الجنوب الأفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

وأسفر بدء انتشار هذه السلالة عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول أفريقيا الجنوبية والتي تعاني أصلًا من مشاكل اقتصادية ونقص في اللقاحات.