العماد جوزاف عون: الجيش اللبنانى سيظل صلبا

تعهد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، بأن يبقى الجيش صلبا ومتماسكا وقادرا على القيام بمهمته المقدسة.



وأعرب قائد الجيش اللبناني -في رسالة بمناسبة العام الجديد- عن أمنيته لأن يسوده السلام والاستقرار للبنان، معتبرا أنه فرصة جديدة للحوار والمصالحة.



وقال -في رسالته- "نطوي الليلة صفحة 2021 مع كل مآسيها وأزماتها، عل 2022 تحمل معها الخير لجميع اللبنانيين، ومنهم العسكريون الذين لا يزالون يتمتعون بالإرادة والعزيمة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.



وتوجه بالتحية للعائلات التي فقدت أحباء لها هذا العام، متمنيا أن يحمل العام المقبل العزاء لقلوبهم.



وعلى صعيد آخر، أعلنت لبنان، عن توصيات جديدة بشأن الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.

وقال وزير وزير التربية والتعليم العالي اللبناني عباس الحلبي، في بيان له، إن التوجية لجمیع المسؤولین عن المؤسسات التربویة الرسمية والخاصة والوحدات الإداريّة، حول ضرورة الإلتزام بالفقرة الأولى من توصيات اللجنة الوزارية المكلفة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وجاء في البيان.

وأضاف البيان، أن توصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، يحب أن يكون العاملون والأجراء في القطاعات الصحية والتربوية والسياحية والعسكرية والأجهزة الأمنية وقطاع النقل العام والعاملون في القطاع العام والبلديات واتحاداتها ملقحين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة أو أن يخضعوا، على نفقتهم الخاصة، للفحص المخبري لفيروس كورونا (PCR) مرتين في الأسبوع، في أي من المختبرات المعتمدة لدى وزارة الصحة العامة تحت طائلة منعهم من مزاولة عملهم، مع ما قد يترتب من نتائج قانونية تبعاً لذلك.

وفي هذا السياق سيتم التثبت من تلقي الموظفين والعاملين للقاح كوفيد-19 من خلال ابراز نسخة عن شهادة التلقيح الصادرة عن وزارة الصحة العامة، او ابراز نتائج الفحص المخبري لفيروس كورونا (PCR) للذين لم يتلقوا اللقاح.