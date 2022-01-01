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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 1-1-2022

حالة الطقس
حالة الطقس

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون، اليوم السبت 1-1-2021، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.


وذكر خبراء هيئة الأرصاد أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تكون أمطار متوسطة بنسبة حدوث (60 إلى 70 % تقريبا) على مناطق من شمال الصعيد في فترات متقطعة وقد تصل لحد السيول على مرتفعات من سيناء ومحافظة البحر الأحمر، فيما توقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (40 إلى 50 % تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري على فترات متقطعة.


كما توقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث (40% تقريبا) على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.


وأفاد خبراء هيئة الأرصاد بأن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم  على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى
القاهرة 17 11
الإسكندرية 17 12
وادي النطرون 17 10
طنطا 17 10
شبين الكوم 17 11
دمنهور 17 11
بلطيم 16 12
مطروح 18 11
السلوم 17 11
سيوة 17 12
بورسعيد 17 11
دمياط 17 12
الزقازيق 17 11
المنصورة 17 10
الإسماعيلية 19 13
السويس 18 11
العريش 18 11
رفح 18 10
رأس سدر 18 11
نخل 17 05
نويبع 20 15
طابا 18 10
كاترين 13 03
الطور 20 11
شرم الشيخ 22 14
الغردقة 21 13
مرسى علم 21 14
الفيوم 17 10
بني سويف 17 09
المنيا 17 07
أسيوط 17 08
سوهاج 19 09
قنا 21 09
الأقصر 22 10
أسوان 23 11
ادفو 23 11
أبوسمبل 23 10
الوادي الجديد 21 05
الشلاتين 24 15
أبو رماد 23 15
حلايب 22 15
رأس حدربة 21 14
 

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