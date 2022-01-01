السبت 01 يناير 2022
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د. محمد الباز
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مصر

«عبدالغفار» يتابع خطة التأمين الطبى لاحتفالات أعياد الميلاد بالمحافظات

خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، منذ قليل، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع مديري مديريات الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل ضمن خطة الوزارة للتأمين الطبي لاحتفالات أعياد الميلاد المجيد، وكذلك الاطمئنان على سير العمل بمستشفيات العزل.

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطمأن على سير العمل بجميع المستشفيات وجاهزيتها ورفع درجة الاستعداد بها إلى الدرجة القصوى لاستقبال أي حالات طارئة، كما اطمأن على توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك التأكد من توافر الأطقم الطبية بمختلف التخصصات على مدار الـ 24 ساعة، فضلاً عن التنسيق بين مستشفيات وزارة الصحة والمجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية.

 

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير راجع تمركزات سيارات الإسعاف وفرق الانتشار السريع، حيث تشمل الخطة  3100 سيارة إسعاف مجهزة وموزعة بمحيط الكنائس، والأماكن العامة، وعلى الطرق السريعة، وأماكن التجمعات، بالإضافة إلى 11 لانش إسعاف نهري،  مشيرًا إلى الربط والتنسيق المستمر بين هيئة الإسعاف المصرية ومديريات الشئون الصحية والمستشفيات  الجامعية لسرعة الاستجابة وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

 

ولفت "عبدالغفار" إلى أن الوزير راجع أيضًا أرصدة أكياس الدم والبلازما ببنوك الدم في جميع المحافظات، مؤكدًا توافر 23 ألفًا و831 كيس دم، و 118 ألفًا و977 كيس بلازما، فضلاً عن توافر مخزون استراتيجي بخدمات نقل الدم القومية.

 

وأكد "عبدالغفار" أن الوزير تابع أيضًا سير العمل بمستشفيات الفرز والعزل التي تستقبل مرضى فيروس كورونا، كما اطلع على نسب إشغال الأسرة بالمستشفيات سواء الداخلي أو الرعاية المركزة، وكذلك نسب إشغال أجهزة التنفس الصناعي، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك الأكسجين الطبي بالمستشفيات.

 

ونوه "عبدالغفار" إلى عقد غرفة الأزمات والطوارىء المركزية بوزارة الصحة والسكان على مدار الـ 24 ساعة لمتابعة خطة التأمين الطبي باحتفالات عيد الميلاد المجيد، والتي يتم ربطها بغرف العمليات الفرعية بمديريات الصحة بالمحافظات،  والمستشفيات الجامعية وإصدار تقارير دورية بمستجدات الأوضاع.

وزارة الصحة والسكان متابعة الطوارئ عيد الميلاد

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