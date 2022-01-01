جولة تفقدية لرئيس مدينة المنيا لمتابعة سحب تجمعات مياه الأمطار بالشوارع (صور)

قام الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا بجولة تفقدية لشوارع المدينة أثناء هطول الأمطار ومتابعة توزيع عربات الكسح بمناطق التجمع للمياه وشفطها أول بأول حيث كلف نواب رئيس المركز والمدينة بالتحرك السريع والفوري على أحياء المدينة ومتابعة الوضع وعمل اللازم.

كما وجه رئيس المركز والمدينة رؤساء القرى وأقسام الإنارة بعمل الصيانة اللازمة والتعامل مع الأزمات وحل المشكلات المتعلقة بالصيانة أثناء سقوط الأمطار.

وأكد رئيس المركز والمدينة على المتابعة المستمرة على مدار اليوم ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس، ومتابعة لحظية من خلال غرف العمليات بالقرى والأحياء والغرفة الرئيسية بديوان عام المجلس، مشيرا إلي أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا شدد على ضرورة المتابعة المستمرة ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس والتحرك الفوري بالمعدات للحفاظ على سلامة المواطن وتيسير الطريق له.

وأشار رئيس المركز والمدينة الى الاستجابة لشكوى أحد المواطنين عبر منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء من تجمع مياه الأمطار بأحد شوارع مدينة المنيا، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بتنفيذ أعمال سحب تجمعات المياه محل الشكوى.

وتستقبل محافظة المنيا أية شكاوى أو بلاغات خاصة بأحوال الطقس على الأرقام التالية:

غرفة عمليات المحافظة : (2342200 ، 2320001) والخط الساخن للمحافظة 114.

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وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قد تابع خلال جولة له أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار من شوارع مدينة المنيا، والتي تتم من خلال معدات الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، تزامنًا مع تعرض المحافظة لموجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأشار المحافظ إلي أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع أى تداعيات قد تحدث نتيجة موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار، لافتاً إلى أنه يتم متابعة الموقف أولاً بأول من خلال غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة، موجهاً تعليماته لكافة الوحدات المحلية بالتنسيق والتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد، وكسح تجمعات المياه بشكل دوري لتيسير الحركة المرورية والمشاة بنطاق المحافظة.