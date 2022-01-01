السبت 01 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بقبعات بابا نويل عروسين يحتفلان بزفافهما وسط فعاليات ثقافة أسوان (صور)

العروسين
العروسين

شهد ميدان محطة أسوان، ضمن مشروع التطوير والتجميل، مساء الجمعة، توافد عروسين للاحتفال بزفافهم وسط الآلاف من المحتفلين بحلول السنة الجديدة بالأنشطة الفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، احتفالاً بالعام الجديد.

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العروسين 

ويشمل احتفال العروسين بزفافهما وسط الأنشطة والفعاليات الفنية التي ينظمها قصر ثقافة أسوان، ارتداء العروسين قبعات بابا نويل والرقص على الأغنيات المميزة وسط أجواء مليئة بالبهجة والسعادة.

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العروسين 

وشهدت العديد من المولات في مدينة أسوان، مساء الجمعة، تزين الأماكن بعدد كبير من البلونات الملونة بالألوان المتعددة والتي أبرزها الأحمر والأبيض، وذلك في إطار الاحتفال برأس السنة الجديدة، ولبعث الشعور بالبهجة للمواطنين.

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العروسين 

كما تم وضع تمثال بابا نويل وسط الساحة الموجودة بالمولات مرتديًا زيه الرسمي ويحمل آلة موسيقية بيده وجرس، ويقف على ساحة خضراء وبجانبه شجرة صغيرة، بالإضافة إلى الأنوار التي تضيء  جميع الأماكن متعددة الألوان.

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العروسين 

وحرص العديد من المواطنين في أسوان أثناء تجولهم بالمولات التقاط الصور التذكارية برفقة بابا نويل، احتفالاً بحلول رأس السنة الجديدة، وتوثيقًا للحظات السعيدة التي يقضونها مع أسرهم، ووسط أجواء مليئة بالبهجة والسعادة.

 

أسوان قصور الثقافة الاحتفال العام الجديد محطة أسوان عروسين

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بقبعات بابا نويل عروسين يحتفلان بزفافهما وسط فعاليات ثقافة أسوان (صور)

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