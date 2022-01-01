السبت 01 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جهود مستمرة لرجال الوحدات المحلية لرفع مياه الأمطار بالغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على استمرار جهود رجال الوحدات المحلية، لرفع مياه الأمطار ليلاً، من شوارع قرى ومدن المحافظة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية. 


وتابع المحافظ على مدار الساعة انتشار جميع الأطقم والمعدات، حيث تواصل الوحدات المحلية الليل بالنهار من أجل إزالة آثار هطول الأمطار خاصة في محيط الكنائس.


وأكد المحافظ أن المحافظة استعدت جيداً لموجة الطقس من خلال الانتشار المكثف لمعدات ورجال الوحدات المحلية الذين واصلوا الليل بالنهار من أجل رفع كافة مياه الأمطار داخل عدد من مراكز المحافظة، عقب تعرضها لهطول الأمطار، والتي على أثرها انتشر على الفور جميع المعدات والأطقم بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء والحماية المدنية، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين مدن وقرى المحافظة والتمركز في النقاط المتفق عليها في الاجتماع التنسيقي.

 

وأشار إلى أن المحافظة استعدت لموجة الأمطار من خلال تمركز ٤٩٤ معدة شفط بواقع ١٧٨ معدة تابعة للمراكز والمدن والأحياء، ١٥٢ أخرى تابعة لشركة مياه الشرب و ١٦٤ معدة تابعة للحماية المدنية، مع الانعقاد الدائم لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقي كافة البلاغات على مدار ٢٤ ساعة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

 

يذكر أن محافظ الغربية قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء منذ ثلاث أيام، بالتطهير المستمر لبالوعات الصرف وصفايات المطر، صيانة محولات الكهرباء وتغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة ومتابعة اللوحات الإعلانية بالشوارع والأشجار على الطرق السريعة، مع إلغاء كافة الاجازات لحين انتهاء موجة الطقس.

جهود ليلية مستمرة لرجال الوحدات المحلية بمحافظة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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