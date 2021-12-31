محافظ الغربية يقيل 3 من نواب رئيس مدينة كفر الزيات ويحيلهم إلى التحقيق

أصدر طارق رحمي، محافظ الغربية، قرارًا بإيقاف ثلاثة نواب لرئيس مركز ومدينة كفر الزيات عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيق أيهما أقرب، مع خصم نصف الراتب، لتغيبهم عن أداء العمل اليوم الجمعة على الرغم من توجيهات المحافظ المشددة بمنع الإجازات خلال موجة الطقس السيئة التي تتعرض لها المحافظة.

وأشاد «رحمي»، بالجهود التي يبذلها رجال الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وتواجدهم منذ الأمس في قرى ومدن المحافظة، لشفط مياه الأمطار والتعامل مع موجة الطقس السيئ وتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين من خلال انتشار 494 معدة في جميع أنحاء المحافظة.

وأشار، إلى استمرار التواجد المكثف في محيط الكنائس لرفع مياه الأمطار وتسهيل الحركة للإخوة الأقباط لأداء الشعائر الدينية بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، موجهًا باستمرار رفع درجة الاستعداد بجميع المرافق واستقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها في أسرع وقت من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية.

وانتشر عمال الصرف الصحي وأعمال المحافظة، مدعومين بسيارات شفط وكسح المياه التابعة لشركة المياه ومحافظة الغربية في شوارع مختلف المدينة، لسحب تراكمات مياه الأمطار التي تعرضت لها كافة مدن ومراكز وقرى المحافظة، منذ أمس الخميس، التي استمرت حتى اليوم الجمعة، وتابع محافظ الغربية، والدكتور مهندس أحمد عطا نائب المحافظ، أعمال كسح مياه الأمطار من شوارع مدن ومراكز وقرى المحافظة، مشددين على سرعة التعامل بشكل فوري مع مياه الأمطار، من خلال سيارات شفط وكسح المياة وسحب تراكمات مياه الأمطار، ما يسهل من حركة سير السيارات والمواطنين في الشوارع، مؤكدين على أعمال سحب مياه الأمطار من الأماكن المحيطة بالمدارس والمصالح الحكومية، مع رفع حالة الطوارئ واستنفار كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل بشكل فوري مع أي أمطار جديدة.