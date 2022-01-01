كنيسة العذراء بمطروح تحتفل برأس السنة الميلادية الجديدة (صور)

بدأت احتفالات كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة مرسي مطروح، حيث رصدت "الدستور" الاحتفالات والعروض وسط فرحة الاطفال والأقباط والتي بدأت بالتبريك والألحان القبطية احتفالا باستقبال العام الجديد.

وخلال الاحتفالات تم تقديم سكتش عن العام الجديد، بالإضافة إلى الترانيم من قبل براعم حضانة أجية مارية ثم عرض حصاد عام 2019.

وقدم كورال ني مارتيروس بكنيسة العذراء مريم عددا من الترانيم والأغاني المسيحية "يا نجمة الميلاد، في عيد ميلادك، قصة المسيح " وغيرها.

وعقب انتهاء العروض الفنية احتفالا بالعام الجديد قام القمص متي زكريا راعي كنيسة السيدة العذراء مريم بمطروح عددا من الهدايا العينية للأطفال احتفالا بالعام الجديد.

وكانت قد شهدت كنيسة السيدة العذراء مريم، بمدينة مرسى مطروح، توافد المواطنين لاداء صلاة رأس السنة الميلادية الجديدة وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقام عددا من المصلين بكتابة أمانيهم على أوارق وتعليقها على لوحه الأمنيات بالإضافة الي الدعاء في نهاية العام الحالي واستقبال العام الجديد وسط فرحة الاطفال والأخوة الأقباط.

كنيسة العذراء بمطروح

كنيسة العذراء بمطروح

كنيسة العذراء بمطروح

كنيسة العذراء بمطروح