السبت 01 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

كنيسة العذراء بمطروح تحتفل برأس السنة الميلادية الجديدة (صور)

كنيسة العذراء بمطروح
كنيسة العذراء بمطروح

بدأت احتفالات كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة مرسي مطروح، حيث رصدت "الدستور" الاحتفالات والعروض وسط فرحة الاطفال والأقباط والتي بدأت بالتبريك والألحان القبطية احتفالا باستقبال العام الجديد.

IMG-20211231-WA0157

وخلال الاحتفالات تم تقديم سكتش عن العام الجديد، بالإضافة إلى الترانيم من قبل براعم حضانة أجية مارية ثم عرض حصاد عام 2019.

٢٠٢١١٢٣١_٢٠٣٥٢٠

وقدم كورال ني مارتيروس بكنيسة العذراء مريم عددا من الترانيم والأغاني المسيحية "يا نجمة الميلاد، في عيد ميلادك، قصة المسيح " وغيرها.

٢٠٢١١٢٣١_٢٠٣٦٢٤

وعقب انتهاء العروض الفنية احتفالا بالعام الجديد قام القمص متي زكريا راعي كنيسة السيدة العذراء مريم بمطروح عددا من الهدايا العينية للأطفال احتفالا بالعام الجديد.

٢٠٢١١٢٣١_٢٠٣٦٤٢

وكانت قد شهدت كنيسة السيدة العذراء مريم، بمدينة مرسى مطروح، توافد المواطنين لاداء صلاة رأس السنة الميلادية الجديدة وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

٢٠٢١١٢٣١_٢٠٣٧١١

وقام عددا  من المصلين بكتابة أمانيهم على أوارق وتعليقها على لوحه الأمنيات بالإضافة الي الدعاء في نهاية العام الحالي واستقبال العام الجديد وسط فرحة الاطفال والأخوة الأقباط.

كنيسة العذراء بمطروح
كنيسة العذراء بمطروح
كنيسة العذراء بمطروح
كنيسة العذراء بمطروح
كنيسة العذراء بمطروح
كنيسة العذراء بمطروح
كنيسة العذراء بمطروح
كنيسة العذراء بمطروح
كنيسة العذراء بمطروح
كنيسة العذراء بمطروح
مرسى مطروح كنيسة السيدة العذراء عيد الميلاد المجيد محافظة مطروح مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

2021 عام العدالة والحصاد والقدرة

الأكثر قراءة

برودة وأمطار تصل حد السيول.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

المونتيور: مصر تعمل على استعادة أثارها المسروقة

حلقة محمد صلاح| مواعيد برنامج صاحبة السعادة والتردد

وفاة آخر مرافقى الدالاى لاما لدى هروبه من التيبت عام 1959

أحكام بالسجن لمدة 16 شهرا لأربعة نشطاء فى الكاميرون

«أكبر اكتشاف بترولى بمنطقة الفيوم».. مصدر يكشف الحقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتغرافيا مانعرفه عن أنفسنا (ما نعرفه عن وجوهنا)

حسين دعسة

سيرة الحرية والوداع الهادئ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «3-5»

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

سمر عادل

ماذا يحمل عام 2022 للاقتصاد العالمى؟

عفاف السيد

«البنت السبانخ».. كيف تحصلين على عريس؟

حسين دعسة

جابر عصفور.. سيرة الحرية والوداع الهادئ

محمد عبدالعزيز

عام خير للوطن وبركة للشعب العريق

صور

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل فى 5 ملفات مهمة خلال 2021؟

إسرائيل توفر جرعة تعزيزية ثانية من لقاحات «كورونا» للمسنين

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال