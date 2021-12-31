بث مباشر.. احتفالات المصريين بالعام الجديد 2022

عرضت قناة «إكسترا نيوز»، مساء اليوم، مشاهد من احتفالات المصريين بحلول العام الجديد 2022.

وعرضت القناة مشاهد إضاءة الشوارع في منطقة الشيخ زايد، بجانب إقبال مصريين على المنتزهات، والشوارع احتفالا بالعام الجديد.

وكان تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتهنئة، للشعب المصرى بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد، داعيا الله أن يكون عام خير وازدهار.

وقال الرئيس السيسى في تغريدة عبر حسابه الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعى، "أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري العظيم بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، وأدعو الله تعالى أن يكون عام خير وازدهار وأن يوفقنا لتحقيق لوطننا الغالي مزيدا من التنمية والرقي وأن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار … وكل عام وأنتم بخير".