السبت 01 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الدقهلية يقرر تعطيل الدراسة غدًا لسوء الأحوال الجوية

ايمن مختار
ايمن مختار

قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، تعطيل الدراسة بجميع المدارس، غدًا السبت، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأكد "مختار"، ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المراكز والمدن والأحياء، والتعامل الفوري مع أية مستجدات، موجها بأهمية متابعة تطهير كافة بالوعات صرف الأمطار، والتأكد من سلامة توصيلها بشبكة الصرف، والتأكد من جاهزية كافة معدات وسيارات الكسح والشفط وماكينات شفط المياه والغاطسات للتعامل الفوري مع أية طوارئ.
  
وكانت ضربت مراكز ومدن محافظة الدقهلية حالة من الطقس السيئ، وكذا انخفاض بدرجات الحرارة وسجلت درجات الحرارة العظمى 16 درجة والصغرى 8 وسقوط أمطار متوسطة على بعض المراكز.

أيمن مختار الدقهلية محافظ تعطيل الدراسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

2021 عام العدالة والحصاد والقدرة

الأكثر قراءة

برودة وأمطار تصل حد السيول.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

محافظ الدقهلية يقرر تعطيل الدراسة غدًا لسوء الأحوال الجوية

مركز القلب فى أسوان ينفى وفاة مجدى يعقوب

10 آلاف جنيه مكافأة.. وزير الأوقاف يزور «سيدة الشهامة» بحلوان (صور)

استمرار تعطيل الدراسة بمدارس الإسكندرية غدًا

حلقة محمد صلاح| مواعيد برنامج صاحبة السعادة والتردد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتغرافيا مانعرفه عن أنفسنا (ما نعرفه عن وجوهنا)

حسين دعسة

سيرة الحرية والوداع الهادئ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «3-5»

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

سمر عادل

ماذا يحمل عام 2022 للاقتصاد العالمى؟

عفاف السيد

«البنت السبانخ».. كيف تحصلين على عريس؟

حسين دعسة

جابر عصفور.. سيرة الحرية والوداع الهادئ

محمد عبدالعزيز

عام خير للوطن وبركة للشعب العريق

صور

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل فى 5 ملفات مهمة خلال 2021؟

إسرائيل توفر جرعة تعزيزية ثانية من لقاحات «كورونا» للمسنين

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال