محافظ الدقهلية يقرر تعطيل الدراسة غدًا لسوء الأحوال الجوية

قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، تعطيل الدراسة بجميع المدارس، غدًا السبت، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأكد "مختار"، ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المراكز والمدن والأحياء، والتعامل الفوري مع أية مستجدات، موجها بأهمية متابعة تطهير كافة بالوعات صرف الأمطار، والتأكد من سلامة توصيلها بشبكة الصرف، والتأكد من جاهزية كافة معدات وسيارات الكسح والشفط وماكينات شفط المياه والغاطسات للتعامل الفوري مع أية طوارئ.



وكانت ضربت مراكز ومدن محافظة الدقهلية حالة من الطقس السيئ، وكذا انخفاض بدرجات الحرارة وسجلت درجات الحرارة العظمى 16 درجة والصغرى 8 وسقوط أمطار متوسطة على بعض المراكز.