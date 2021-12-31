أدعية 2022.. تعرف على أشهر الأدعية المستحابة في بداية عام جديد

نستعرض لكم فى هذا التقرير أدعية 2022 المستحابة، حيث يستقبل المواطنين عام جديد، ويبحث العديد عن الأدعية المناسبة لدخول سنة جديدة في حياتهم، داعيا الله أن تكون سنة سعيدة مليء بالفرح والسعادة.



بعد أن مر عام حافل بالأحداث المختلفة علي مدار الشهور الماضية، حيث نرصد في السطور التالية بعض الأدعية المستحابة الدعاء بها مع بداية سنه جديدة.



أدعية 2022 المستحابة

" يا رب في عامنا الجديد إني قد رسمت مستقبلاً وفي قلبي طموحاً وأملاً، يا رب لا تضيع لي تعب ولا جهد ولا دعاء ولا تخيب آمالي، يا رب ارزقني بركة الوقت وصفاء الذهن، اللهم هون عليَّ ما أراه صعباً و عسيراً، يا رب وفقني ويسر لي فإن التوفيق والتيسير من عندك وأنت على كل شيء قدير. اللهم أني ودعتك عامي السابق فاغفر لي ذنوبي يا حي يا قيوم واستودعتك عامي هذا فارزقني رضاك وغفرانك والفوز بجنتك يا ذو الجلال والإكرام".



أجمل أدعية 2022

"اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يُسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع.. اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع.. يا رب، أدعوك بعزتك وجلالك أن لا تصعّب لي حاجة، ولا تعظم علي امرا، ولا تحنِ لي قامة، ولا تفضح لي سرا، ولا تكسر لي ظهرا".



أدعية 2022.. دعاء العام الجديد

"هذا عام جديد قد أقبل وسنة جديدة قد أقبلت اللهم إني اسألك من خيرها وأعوذ بك من شرها اللهم اجعله عاما ملئ بالسعادة والفرح , اللهم إني اسألك أن تتحقق أمانينا، وأن ترزقنا حياة طيبة مع من نحب، وأن تجعل هذا العام سعيد على الجميع".





" اللهم جنبني في هذا العام الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واجعلني شاكر لنعمك، وأتمّها علي.. يا أرحم الراحمين، اللهم فجّر ينابيع الحكمة من قلبي، وأجرني على لساني. في هذه السنة الجديدة، اللهم علّني ما جهلت، وذكّرني ما نسيت، وافتح علي من بركات السماء والأرض، إنّك سميع الدعاء، اللهم إنّي أسالك لي قوة الحفظ، وسُرعة الفهم، وصفاء الذهن، اللهم اجعلني من الهُداةً المهتدين، اللهم حبّب إلي الإيمان، وزيّنهُ في قلبي، وكرّه إلي الكُفر والفسوق والعصيان".