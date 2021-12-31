لأول مرة.. تسيير رحلات سياحية بين مطاري الأقصر ومدريد منتصف يناير

تلقت السلطات المختصة بمطار الأقصر الدولي، إخطارًا من إحدى شركات الطيران الخاصة الإسبانية، لتسيير رحلات جوية مباشرة بين مطاري الأقصر ومدريد الدوليين بداية من يوم 15 يناير المقبل 2022، لأول مرة بواقع رحلتين أسبوعيا عبر أحدث طائرات الشركة الإسبانية، صرحت بذلك مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

وأضافت المصادر لـ«الدستور»، أن السلطات المختصة بمطار الأقصر الدولي بقيادة اللواء طيار أركان حرب هشام فريد مدير المطار، وافقت الشركة بتسيير رحلات جوية بين الاقصر ومدريد، وفقا للضوابط والاجراءات الاحترازية والوقائية المتفق عليها دوليا، في ظل تدهور الاوضاع الصحية على مستوى العالم، وفي إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية الوافدة إلى البلاد عبر مختلف شركات الطيران العالمية.

وأشارت، إلى أن الفترة الحالية يشهد مطار الاقصر الدولي، زيادة كبيرة في معدلات التشغيل الجوية القادمة من مطار مدريد عبر مختلف شركات الطيران المصرية الوطنية والخاصة، بالإضافة إلى شركات الطيران الإسبانية الخاصة، تزامنًا مع بداية الفصل الشتوي والذي يشهد كثافة جوية وركابية من مختلف الجنسيات.

واوضحت المصادر، أن مطار الأقصر الدولي أعلن حالة الاستنفار والطوارئ، استعدادًا لبداية العام الجديد، وسط تدابير وإجراءات احترازية مشددة للغاية، لافتًا إلى حرص السلطات المختصة بالمطار على تلبية كافة الاحتياجات اللازمة للوفود الركابية والسياحية مختلفة الجنسيات الوافدة لمحافظة الأقصر خلال الأيام القليلة المقبلة، تزامنًا مع بداية الفصل الشتوي والذي من المتوقع أن يشهد كثافة ركابية وجوية نسبية، رغم تدهور الأوضاع الصحية بمختلف أنحاء العالم.