الجمعة 31 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غدًا.. تعطيل الدراسة في الغربية

محافظ الغربيه
محافظ الغربيه

أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قراراً بتعطيل الدراسة غداً السبت، بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية في نطاق المحافظة، حرصاً على سلامة أبنائنا الطلاب، وذلك نظراً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية.

وشمل القرار الطلاب والمعلمون على أن يستثنى من ذلك القيادات الأشرافية وفقاً لاحتياجات العمل التي يحددها مديري الإدارات.

ويهيب الدكتور طارق رحمي، المواطنين بالبقاء في المنازل وعدم النزول إلا للضرورة مع الابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية، كما يهيب السائقين بالالتزام بالقواعد المرورية واللوحات الإرشادية.
وتسببت موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة على محافظة الغربية، الجمعة، في نفوق عدد من الحيوانات نتيجة الماس الكهربائى بقرى المحافظة.

حرصا على سلامة الطلاب محافظ الغربية يقرر تعطيل الدراسة غدا

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وائل لطفي

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