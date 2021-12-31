غدًا.. تعطيل الدراسة في الغربية

أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قراراً بتعطيل الدراسة غداً السبت، بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية في نطاق المحافظة، حرصاً على سلامة أبنائنا الطلاب، وذلك نظراً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية.

وشمل القرار الطلاب والمعلمون على أن يستثنى من ذلك القيادات الأشرافية وفقاً لاحتياجات العمل التي يحددها مديري الإدارات.

ويهيب الدكتور طارق رحمي، المواطنين بالبقاء في المنازل وعدم النزول إلا للضرورة مع الابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية، كما يهيب السائقين بالالتزام بالقواعد المرورية واللوحات الإرشادية.

وتسببت موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة على محافظة الغربية، الجمعة، في نفوق عدد من الحيوانات نتيجة الماس الكهربائى بقرى المحافظة.