الجمعة 31 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكاظمى يأمر بتوقيف ضباط فى مقتل 20 من عائلة واحدة ببغداد

الكاظمي
الكاظمي

أمر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة اليوم الجمعة بتوقيف عدد من الضباط على خلفية مقتل 20 شخصا في منطقة جبلة بمحافظة بابل 100 كم جنوبي بغداد.


وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم: "بغية  الوقوف على ملابسات حادث جبلة شمالي محافظة بابل ومحاسبة المقصرين فيه أمر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بأن يتولي جهاز الأمن الوطني التحقيق في ملف هذه القضية بالتنسيق مع محكمة استئناف محافظة بابل".


أوضح البيان: "تم توقيف عدد من الضباط والأشخاص على خلفية هذا الحادث الذي مازال التحقيق مستمرا فيه".


وكان وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي قد وصل اليوم إلى منطقة جبلة برفقة وفد أمني رفيع المستوى لمتابعة تداعيات حادثة مقتل 20 مدنيا غالبيتهم من الأطفال.
 وكانت مصادر أمنية عراقية قد ذكرت الليلة الماضية أن 20شخصا من عائلة واحدة لقوا حتفهم في منطقة جبلة بمحافظة بابل على خلفية مطاردة القوات الأمنية لمطلوبين للقضاء العراقي.

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