طالبة تنهى حياتها شنقًا داخل منزلها بسوهاج

أنهت طالبة حياتها شنقاً داخل حجرتها بسوهاج في ظروف غامضة.

استقبل مستشفى جرجا العام، منذ قليل، جثة هامدة عقب قيامها بشنق نفسها، حيث لقيت مصرعها في الحال، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وكان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بمصرع فتاة في العقد الثاني من العمر، وتم نقله لمستشفة جرجا، وتبين بوصول ندى .أ.ع ١٩سنه من بندار الغربيه جثة هامدة انتحار (شنق)، تم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى جرجا تحت تصرف النيابة .

تم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.