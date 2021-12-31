الجمعة 31 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: إعلان كوسوفو موظف أممى روسى شخصًا غير مرغوب فيه استفزاز لموسكو

السلطات في كوسوفو
السلطات في كوسوفو

اعتبرت السفارة الروسية في صربيا أن إعلان السلطات في كوسوفو موظفا روسيا في بعثة الأمم المتحدة شخصا غير مرغوب فيه يمثل استفزازا لروسيا والأمم المتحدة.

وقالت السفارة - في بيان: «نعتبر قرار بريشتينا استفزازا آخر لروسيا والأمم المتحدة تمّ لكسب ود الموجِّهين الغربيين»، متوقعة ألا يترتب على القرار أية نتائج قانونية «طبقا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244، وهو أساسي في حل النزاع في كوسوفو»، حسبما نقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأشارت الوكالة إلى إعلان وزيرة خارجية كوسوفو، دونيكا جيرفالا شوارتز، في وقت سابق من اليوم، اعتبار موظف روسي في بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو شخصا غير مرغوب فيه، متهمة الموظف الأممي بالانخراط في «أنشطة ضارة».

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