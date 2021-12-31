الجمعة 31 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«شكرًا يا ريس».. مستقبل وطن يوزع هدايا الرئيس السيسى على الأطفال والشباب

جريدة الدستور

أطلق حزب مستقبل وطن حملة بعنوان (حبيب المصريين – هدية الرئيس)، وذلك لتهنئة المواطنين فى الشوارع من مختلف الفئات العمرية بمناسبة العام الميلادى الجديد.

وكانت السيارات التابعة لحزب مستقبل وطن أقلت أعضاءه من شباب الحزب، وجابت الشوارع والميادين المصرية في مختلف المحافظات لمشاركة المصريين فرحتهم بالعام الجديد، وتوزيع شنط تحتوي على هدايا تذكارية مقدمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للمواطنين.

وتم توزيع الهدايا على الأطفال والفتيات بشكل عشوائي في الشارع، حيث قال أحد الأطفال: كل سنة وأحلى رئيس في العالم طيب.
وتابعت إحدى الفتيات: بحبك قوي بجد يا ريس، وأضافت أخرى: "متشكرين جدًا يا ريس على الأمن والأمان وكل حاجة عملتها".
 

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