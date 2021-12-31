الجمعة 31 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 11 شخصًا فى حادث سير على «صحراوى بنى سويف»

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 9 آخرون فى حادث انقلاب ميكروباص أمام نفق سنور بالطريق الصحراوى بمحافظة بنى سويف.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى أمام نفق سنور بمركز ببا ببنى سويف.

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف كل من محمد شوكت 23 سنة مقيم بأسيوط، محمد محمود محمد أبو زيد جثتين إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى.

استقبل المستشفى  صابر عبد العزيز حسن 65 سنة أسيوط ، ابنوب مزارع مصاب بجروح وسحجات بالجسم، وطلعت قطب حسين 24 سنة مقيم أسيوط عامل مصاب بجرح قطعى باليد اليمنى وسحجات، وعلى مصطفى محمد 18 سنة أسيوط ابنوب مصاب سحجات وكدمات، ويوسف صابر عبد العزيز 15 سنة طالب أسيوط غيبوبة تامة، أحمد عبد الهادى احمد حسن 24 سنة ممرض أسيوط اشتباه كسر بالفخذ اليسرى، أحمد عبد الله أحمد 35 سنة عامل أسيوط كدمات وسحجات، ياسين احمد عبد الله 7 سنوات أبنوب مصاب كدمات وسحجات، جبالي سالم حسن 55 سنه بدون أبنوب أسيوط اشتباه نزيف بالبطن ونزيف من الفم والأنف، أحمد علي نصير 27 سنه بدون اسيوط ، اشتباه كسر بالساعد و العضد الأيمن.

رئيس التحرير

وائل لطفي

2021 عام العدالة والحصاد والقدرة

الأكثر قراءة

برودة وأمطار تصل حد السيول.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

غدًا.. تعطيل الدراسة فى البحيرة

10 آلاف جنيه مكافأة.. وزير الأوقاف يزور «سيدة الشهامة» بحلوان (صور)

«راهب المعرفة».. مصر تُودِّع جابر عصفور عن عمر يناهز 77 عامًا

تحريات القبض على المطربة «يارا محمد»: نظمت حفلًا غنائيًا دون الحصول على ترخيص

القبض على مطربة شهيرة ومدير أعمالها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سيرة الحرية والوداع الهادئ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «3-5»

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

سمر عادل

ماذا يحمل عام 2022 للاقتصاد العالمى؟

عفاف السيد

«البنت السبانخ».. كيف تحصلين على عريس؟

حسين دعسة

جابر عصفور.. سيرة الحرية والوداع الهادئ

محمد عبدالعزيز

عام خير للوطن وبركة للشعب العريق

مؤمن المحمدي

والله وعملوها الرجالة

صور

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل فى 5 ملفات مهمة خلال 2021؟

إسرائيل توفر جرعة تعزيزية ثانية من لقاحات «كورونا» للمسنين

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال