مصرع وإصابة 11 شخصًا فى حادث سير على «صحراوى بنى سويف»

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 9 آخرون فى حادث انقلاب ميكروباص أمام نفق سنور بالطريق الصحراوى بمحافظة بنى سويف.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى أمام نفق سنور بمركز ببا ببنى سويف.

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف كل من محمد شوكت 23 سنة مقيم بأسيوط، محمد محمود محمد أبو زيد جثتين إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى.

استقبل المستشفى صابر عبد العزيز حسن 65 سنة أسيوط ، ابنوب مزارع مصاب بجروح وسحجات بالجسم، وطلعت قطب حسين 24 سنة مقيم أسيوط عامل مصاب بجرح قطعى باليد اليمنى وسحجات، وعلى مصطفى محمد 18 سنة أسيوط ابنوب مصاب سحجات وكدمات، ويوسف صابر عبد العزيز 15 سنة طالب أسيوط غيبوبة تامة، أحمد عبد الهادى احمد حسن 24 سنة ممرض أسيوط اشتباه كسر بالفخذ اليسرى، أحمد عبد الله أحمد 35 سنة عامل أسيوط كدمات وسحجات، ياسين احمد عبد الله 7 سنوات أبنوب مصاب كدمات وسحجات، جبالي سالم حسن 55 سنه بدون أبنوب أسيوط اشتباه نزيف بالبطن ونزيف من الفم والأنف، أحمد علي نصير 27 سنه بدون اسيوط ، اشتباه كسر بالساعد و العضد الأيمن.